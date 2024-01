Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!

L’evasione fiscale e contributiva in Italia è diminuita dal 2016 al 2021, nonostante resti molto alta. Le imposte più evase sono l’Irpef da lavoro autonomo e impresa e l’Iva; quest’ultima però non ha una delle maggiori propensioni all’evasione. In questa serie di grafici, abbiamo preso in considerazione i dati contenuti nell’ aggiornamento del ministero dell’Economia e delle Finanze .

Laureata magistrale in Economics e laureata triennale in Economia Aziendale all'Università di Verona. Attualmente frequenta il Master in Comunicazione per le Relazioni Internazionali all'Università Iulm. Ha collaborato con La Gazzetta di Mantova e con Plus24 del Sole24Ore. Ricopre il ruolo di responsabile del desk per lavoce.info.