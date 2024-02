Le infrastrutture, in particolare i trasporti, svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo socioeconomico e nella competitività dei territori.

Il rapporto annuale della Camera dei deputati sulle infrastrutture strategiche e prioritarie ha analizzato l'evoluzione delle infrastrutture strategiche e prioritarie in Italia, evidenziandone le criticità, i miglioramenti in corso e i nuovi progetti che partiranno. Al 31 agosto 2023, le disponibilità finanziarie destinate al miglioramento e alla realizzazione di infrastrutture risultavano pari al 70 per cento dei costi previsti. La maggior parte delle risorse stanziate apparteneva ai fondi del Piano nazionale ripresa resilienza (Pnrr). Oltre a una relativa scarsità delle risorse, il sistema infrastrutturale italiano si confronta con altre problematiche tra cui il persistente divario tra Nord e Sud nello stato di avanzamento delle opere e l'alto numero di procedimenti iniziati e rimasti incompiuti. Emergono però segnali di miglioramento rispetto al 2022 su entrambi i fronti. Non solo: la legge di bilancio per il 2024 ha destinato ulteriori risorse al settore delle infrastrutture, riservate in primis all'avvio dei lavori di costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina.























Laureata triennale in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Firenze, frequenta attualmente l’ultimo anno del corso di Laurea Magistrale in Economics and Econometrics dell’Università di Bologna. Ricopre il ruolo di Research Assistant presso lavoce.info.