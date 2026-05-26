Otto grafici per il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla salute mentale

Maggio è il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla salute mentale, un’occasione fondamentale per riflettere su un tema che, specialmente dopo la pandemia, è diventato centrale nel dibattito pubblico. Nonostante la crescente consapevolezza, il cammino verso un’assistenza psicologica accessibile ed efficace presenta ancora molte sfide, acuite da profondi divari regionali e strutturali.

In questo approfondimento, abbiamo analizzato lo scenario attuale attraverso 8 tematiche cruciali. Partendo dai dati del Mental Health Atlas 2024 dell’Oms e dalle statistiche Ocse, abbiamo esplorato le divergenze tra il modello italiano e quello di altri paesi europei. Abbiamo poi analizzato il costo sociale ed economico dei disturbi mentali, che non influenzano solo la vita privata, ma incidono significativamente su produttività, welfare e aspettativa di vita in salute.

Non manca un focus generazionale: l’uso problematico dei social media tra i quindicenni, con una crescita allarmante tra le ragazze, si intreccia con l’aumento dei disturbi d’ansia e il costante incremento nel consumo di farmaci antidepressivi rilevato dall’Aifa.

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