Per approfondire con ancora maggiore attenzione i temi complessi che affrontiamo ogni giorno, nasce un nuovo format de lavoce.info: “Lavoce in tre passi”. Si tratta di un percorso di tre articoli sullo stesso argomento – pubblicati in sequenza e scritti dallo stesso autore o gruppo di autori – pensato per accompagnare il lettore lungo un’analisi articolata e progressiva.
Alcuni temi richiedono tempo, metodo e spazio per essere davvero compresi. Con “Lavoce in tre passi” vogliamo offrire un modo per seguirli con calma, passo dopo passo, mantenendo la chiarezza e il rigore che caratterizzano il nostro lavoro. La rubrica avrà cadenza mensile.
Questi contenuti non sono a pagamento perché crediamo in un'informazione libera e indipendente.
Di seguito riassumeremo tutte le uscite. La prima è prevista per mercoledì 15 ottobre.
