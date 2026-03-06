La Giornata internazionale della donna rappresenta l’occasione per fare il punto sui progressi della parità di genere in Italia. Nonostante un percorso accademico brillante e voti mediamente più alti anche nelle materie scientifiche, per le donne italiane il mondo del lavoro resta un terreno difficile da conquistare. Il lavoro domestico e la maternità restano un peso costante sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Se nei consigli d’amministrazione le quote di genere hanno aperto un varco, il potere reale è ancora lontano: le donne amministratore delegato sono appena il 2,2 per cento. Tra stipendi ridotti e una bassa rappresentanza politica, i numeri mostrano che c’è ancora tanta strada da fare per raggiungere l’uguaglianza di genere. Undici grafici per spiegare questo e molto altro. Lavoce è di tutti: sostienila! Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto! SOSTIENI lavoce Correlati









Luigi Falini è studente del corso di laurea magistrale in Economics and Social Sciences presso l'Università Bocconi. In precedenza, si è laureato in Economia e Finanza presso la stessa università. I suoi interessi riguardano la macroeconomia e i mercati finanziari. È Research Intern per lavoce.info.



Michele Giannotti è studente del corso Economics and Econometrics presso l'Università di Bologna, con focus sull'economia empirica e l'inferenza causale. In precedenza, si è laureato in Economia a Bergamo. Attualmente parte del desk de lavoce.info.