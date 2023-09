L’Istat ha di recente pubblicato un rapporto su ricerca e sviluppo in Italia. Dopo il calo dovuto alla crisi pandemica, gli investimenti in questo ambito hanno ricominciato a crescere. Il settore privato, dove si concentra la maggior parte della spesa, ha però superato solo in parte la crisi. Questa serie di grafici offre una panoramica sugli investimenti in ricerca e sviluppo in Italia e analizza più nel dettaglio la ripresa registrata nel 2021. Lavoce è di tutti: sostienila! Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto! SOSTIENI lavoce























Laureato triennale in Economia e management dell’arte, cultura e comunicazione presso l’università Bocconi, dove attualmente sta concludendo la laurea magistrale in Economia e scienze sociali. Ricopre il ruolo di Research Assistant presso lavoce.info. Su Twitter/X @amdr98



Laureata triennale in Economia, mercati e istituzioni all’Università di Bologna, dove attualmente frequenta il corso di Laurea Magistrale in Economics and Econometrics. È anche allieva del Collegio Superiore di Bologna. Ricopre il ruolo di research assistant presso lavoce.info. Su Twitter @sdelrizzo



Laureata triennale in Economia delle Imprese e dei Mercati presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, dove attualmente frequenta il corso di Laurea Magistrale in Economia, profilo Economia e Politiche del Settore Pubblico. Ricopre il ruolo di Research Assistant presso lavoce.info.