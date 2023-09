La disuguaglianza di reddito in Italia è una delle più alte fra i paesi Ocse. Gli anni Novanta sono il punto di svolta per il fenomeno, che si è poi di nuovo accentuato con la pandemia. La probabile spiegazione è l’accresciuta flessibilità del mercato del lavoro, dopo le riforme che lo hanno interessato. La riforma delle pensioni del governo Dini, che ha introdotto il sistema contributivo, è entrata in vigore nel 1996, ma alcune sue iniquità restano irrisolte. In particolare, andrebbe ripensata la scelta di coefficienti di trasformazione unici. Tuttavia, la loro riformulazione non si prospetta semplice. Non ha dato i risultati sperati il piano mense scolastiche del Pnrr, che doveva aumentarne la disponibilità soprattutto al Sud. Molti comuni potrebbero non aver partecipato ai bandi per il timore di aggiungere una nuova spesa a bilanci comunali già critici. I cronici ritardi nell’attuazione dei progetti di coesione europei indicano però che le difficoltà delle amministrazioni locali a spendere le risorse sono più generali. L’esperienza di e-Cohesion suggerisce che la progressiva digitalizzazione delle varie fasi di gestione può aiutare a migliorare la situazione.

Lavoce.info ha pubblicato vari articoli di analisi e commento della legge delega di riforma fiscale. Per offrire ai nostri lettori una visione complessiva della legge e dei cambiamenti che potrebbe apportare al nostro sistema tributario, abbiamo raccolto questi interventi nell’e-book “L’iter della delega fiscale”, disponibile qui.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”. Abbiamo realizzato una serie di grafici sull’andamento degli investimenti in ricerca e sviluppo delle istituzioni pubbliche e delle imprese del nostro paese nel periodo post-pandemia.

