La sanità non si misura solo in termini di spesa, ma anche nella capacità di garantire cure accessibili, tempestive e di qualità. Guardare ai dati consente di capire dove l'Italia si colloca rispetto agli altri paesi europei: quante risorse investe, come sono distribuite tra pubblico e privato, quante persone lavorano negli ospedali e quante, invece, rinunciano alle cure o sono costrette a spostarsi da una regione all'altra. Il quadro che emerge è fatto di divari territoriali profondi e di vincoli strutturali persistenti, ma anche di risultati che sono, nel confronto internazionale, sorprendentemente solidi. L'approfondimento in questa serie di grafici.









Federica Di Chiara è studentessa del corso di laurea magistrale in Economic and Social Sciences presso l’Università Bocconi, dove ha conseguito anche la laurea triennale in International Politics and Government. Ha maturato esperienza in organizzazioni internazionali e in attività di ricerca applicata, con un interesse particolare per temi di sviluppo, mercato del lavoro e istituzioni. Collabora con un’associazione impegnata nella divulgazione di temi di economia e di attualità. È research assistant per lavoce.info.