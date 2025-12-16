Il disegno di legge di bilancio 2026 fa un passo avanti sui Lep, i livelli essenziali delle prestazioni, cardine del federalismo fiscale. Li definisce non solo sul piano normativo, ma anche attraverso un impianto di prestazioni misurabili, con il fabbisogno standard quale strumento per garantire uniformità e sostenibilità. Nel 2024 l’Italia ha destinato l’8,4 per cento del Pil alla spesa sanitaria, secondo l’Ocse. Il dato continua a essere uno dei bassi in Europa, come mostra la nostra rubrica “La parola ai grafici”. Avremmo governi più stabili con il premierato? La proposta di riforma costituzionale intende rafforzare la figura del presidente del Consiglio, eletto direttamente dai cittadini e con il potere di sciogliere le Camere. Potrebbe però aumentare anche il ricorso a elezioni anticipate. I fondi pensione possono essere un motore nello sviluppo del mercato unico dei capitali e avere un ruolo cruciale nella crescita economica dell’Unione. Per incentivare più lavoratori ad aderire alla previdenza complementare, la Commissione europea invita ad adottare il principio della sottoscrizione automatica.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”. Ci occupiamo questa volta di spesa sanitaria: dalla quota di Pil destinata al settore ai numeri sul personale ospedaliero, dai posti letto alle differenze territoriali, fino ai dati su chi rinuncia a curarsi a causa di costi elevati, distanza dai servizi o lunghe liste d’attesa.

Domani, mercoledì 17 dicembre, sarà disponibile la nuova puntata di “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, assieme a Andrea Prat – professore alla Columbia University – parliamo del rapporto tra media, disinformazione e populismo.

Nuovo appuntamento con “Lavoce in tre passi”, l’iniziativa de lavoce.info che ogni mese affronta un argomento attraverso tre articoli pubblicati in sequenza e scritti dallo stesso autore o gruppo di autori, accompagnando il lettore lungo un percorso logico e particolareggiato. Perché alcuni temi complessi meritano il giusto spazio di approfondimento, attraverso un’analisi che si sviluppa, appunto, un passo alla volta. Nella nuova puntata de “Lavoce in tre passi” Leonardo Melosi ci guida fra le interazioni tra politica monetaria e politica fiscale, la teoria economica che ne è a fondamento e quanto avvenuto negli Stati Uniti e in Brasile negli anni della grande inflazione.

