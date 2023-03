Il nuovo sussidio contro la povertà vedrà una suddivisione tra famiglie fragili e meno fragili. Per le prime l’importo del contributo potrebbe leggermente aumentare. Ma le previsioni per l’altro gruppo portano l’Italia agli ultimi posti in Europa nel sostegno al reddito.

La nuova misura

Il governo ha smentito in parte le indiscrezioni sulla Misura per l’inclusione attiva (Mia, ma anche il nuovo nome pare incerto) che sostituirà il Reddito di cittadinanza (Rdc). Tuttavia, la ministra del Lavoro in una recente intervista, successiva alla circolazione della bozza di riforma, ha confermato che i poveri economici – ovvero quelli con un reddito inferiore a una certa soglia – saranno suddivisi in due gruppi, che per semplicità definiamo poveri “fragili” e poveri “meno fragili”.

Figura 1 – La classificazione delle famiglie povere prevista dalla riforma

Per i due gruppi, la riforma prevede un diverso trattamento in termini di durata e importo del sussidio (tabella 1).

Tabella 1 – Soglie, importi e durata massima del sostegno ai poveri. Confronto tra Rdc e la nuova “Mia”

Cinque aspetti principali

Cinque aspetti dell’impianto illustrato sopra sono da sottolineare.

1. Aumenta la platea di beneficiari stranieri. Il requisito di residenza del Rdc (almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 continuativi) è tra i più restrittivi in Europa ed è stato per questo oggetto di una recente procedura di infrazione da parte della Commissione Europea (qui). L’abbassamento da 10 a 5 anni potrebbe risolvere positivamente la procedura di infrazione comunitaria ed avrà come risultato l’aumento della platea di beneficiari stranieri.

2. Il supporto per i poveri “fragili” con figli sarà leggermente superiore rispetto a quanto percepito ora col Reddito di cittadinanza. Le maggiorazioni previste per le famiglie con più di un componente adulto sono infatti analoghe a quelle previste dalla legislazione vigente. Tuttavia, per le famiglie con figli maggiorenni o minorenni che percepiscono l’assegno unico e universale è prevista una somma aggiuntiva di 50 euro al mese per ogni figlio. Di conseguenza, il supporto complessivo per le famiglie di poveri fragili sarà uguale o leggermente superiore rispetto a quanto previsto attualmente.

3. Il supporto per i poveri “meno fragili” in affitto sarà significativamente inferiore. Il nuovo strumento prevede per i poveri “meno fragili” importi inferiori del 25% rispetto a quelli previsti dal Rdc. Inoltre, nonostante la bozza di riforma non menzioni eventuali supplementi per l’affitto, che sono invece previsti dal Rdc, la ministra ha comunque confermato (qui) che tale contributo verrà mantenuto per le famiglie povere “fragili”.

Se queste impostazioni dovessero essere confermate, l’importo dell’assegno per una famiglia povera “meno fragile” in affitto (ad esempio un single o una coppia senza figli e senza disabili) diventerebbe tra i più bassi d’Europa. La figura 2 mostra, per ciascun paese europeo, l’importo massimo del sussidio ricevuto da una persona sola di 40 anni che vive in affitto. Il grafico mostra sia l’assegno di base (barre gialle) sia eventuali supplementi per l’affitto (barre verdi). Per consentire il confronto tra paesi, gli importi sono stati espressi in percentuale della mediana del reddito disponibile del paese. In Italia, ad esempio, l’importo massimo del Rdc per un single in affitto è di 500 euro (l’assegno di base) più 280 euro (il supplemento per l’affitto), per un totale di 780 euro al mese. Poiché la mediana del reddito disponibile equivalente in Italia è circa 1780 euro al mese, l’importo di 780 euro è il 44 per cento del reddito mediano, un valore leggermente inferiore alla soglia di povertà Ocse (il 50% del reddito mediano del paese, come indicato dalla linea orizzontale della Figura 2).

Due aspetti sono evidenti dalla Figura 2. Innanzitutto, pochissimi paesi non prevedono un supplemento per l’affitto per una persona povera in età da lavoro che vive da sola. Inoltre, se i poveri “meno fragili” non dovessero più avere diritto al supplemento per l’affitto attualmente previsto dal Rdc, per questi poveri il sussidio ricevuto diventerebbe particolarmente basso rispetto agli altri paesi.

4. I limiti alla durata massima del sostegno. Un aspetto molto critico della bozza di riforma è la durata limitata del sussidio per le famiglie povere “meno fragili”: si prevede per loro uno stop di 18 mesi dopo il secondo rinnovo, un periodo durante il quale non è chiaro come le famiglie (povere) riusciranno a trovare dei mezzi di sostentamento. Questo aspetto sarebbe un’eccezione assoluta a livello internazionale. Non esiste infatti un solo paese Ue o Ocse in cui la durata del programma nazionale di contrasto alla povertà sia limitata per legge. Semmai, vi sono riesami periodici (ogni 6-18 mesi) per verificare la sussistenza dello stato di bisogno.

Se lo stop di 18 mesi dovesse essere confermato (anche se di durata inferiore), si creerebbe un notevole disallineamento non solo rispetto a quanto previsto negli altri paesi europei ma anche rispetto alla recente raccomandazione del Consiglio Europeo (adottata gennaio 2023) sui programmi di contrasto alla povertà (qui). La raccomandazione chiede infatti agli stati membri di garantire la continuità dell’accesso al sussidio per le persone che non dispongono di risorse sufficienti fintanto che soddisfano i requisiti reddituali e patrimoniali di accesso (articolo 9).

5. L’impatto sul lavoro povero. Consideriamo una coppia con un minore di 4 anni. Assumiamo, per semplicità, che tale famiglia non viva in affitto (poiché la bozza di riforma non contiene informazioni su eventuali maggiorazioni per i locatari). La soglia di reddito familiare prevista dal Rdc per questa tipologia familiare è di 9600 euro (6000 euro moltiplicato per 1.6, si veda la tabella 1). Ciò equivale ad una retribuzione imponibile di 800 euro, un valore inferiore alla soglia di povertà assoluta calcolata dall’Istat sia nell’ipotesi che la famiglia in esame viva in un’area metropolitana del Nord (1435 euro al mese) che del Sud (1124 euro). La soglia reddituale prevista dalla Mia sarebbe invece di 8400 euro (6000 euro moltiplicato per 1.4, si veda sempre la tabella 1), finisce quindi per escludere dalla misura ulteriori famiglie di lavoratori poveri assoluti con minori che attualmente percepiscono il Rdc, in particolare quelli che risiedono al Nord.

*Le opinioni sono espresse dagli autori a titolo personale e non impegnano l’istituto di appartenenza.