Il Superbonus aveva un carattere meno regressivo di precedenti incentivi per interventi edilizi. Dopo le modifiche alla contabilizzazione, resta uno spazio finanziario per ripristinare sconto in fattura e credito d’imposta per alcune categorie e aree.

I pregi della misura

Dopo essere stato accolto all’inizio con (quasi) unanime consenso, del Superbonus 110 per cento è stato detto tutto il male possibile, con motivazioni largamente condivisibili, come l’insostenibilità per i conti pubblici e i vari effetti distorsivi che genera (spiazzamento di altri investimenti, pressioni inflazionistiche settoriali, operazioni fraudolente, saturazione della capacità di assorbimento dei crediti da parte del sistema bancario).

Ma era tutto da buttare? Forse no.

Oltre allo stimolo alla riqualificazione energetica degli edifici, necessario per il raggiungimento degli obiettivi europei in procinto di divenire vincolanti, il principale pregio della misura era il suo carattere meno regressivo rispetto ai precedenti incentivi per interventi edilizi.

In passato gli incentivi – tutti regressivi per natura, in quanto destinati unicamente a proprietari di immobili – erano utilizzabili solo dai contribuenti dotati sia di redditi elevati, tali da garantire capienza alla detrazione fiscale, che di liquidità. Di fatto, la loro finalità principale era quella di sostenere l’economia, per cui la loro destinazione prevalente ai contribuenti dotati di risorse liquide, prontamente mobilizzabili per investimenti significativi, era funzionale allo scopo.

Lo sconto in fattura e la cessione del credito hanno ampliato la platea dei beneficiari ai proprietari illiquidi o incapienti, consentendo un più largo accesso al beneficio da parte dei territori meno ricchi, come il Mezzogiorno e i comuni con basso reddito medio (vedi le audizioni dell’Ufficio parlamenta di bilancio presso le Commissioni Bilancio della Camera e Finanze del Senato).

Per quanto riguarda gli effetti di stimolo sull’economia, mentre per i tradizionali beneficiari l’aumento degli investimenti prodotto rappresenta spesso un mero anticipo di investimenti futuri, per i nuovi beneficiari si tratta di investimenti inattuabili senza l’incentivo, che cesseranno una volta ripristinata, con il decreto legge 11/2023, la detrazione come unica modalità di fruizione.

Il Dl 11/2023

Il decreto è stato approvato dopo che Eurostat ha chiarito che la cedibilità dei crediti costituisce presupposto per la loro classificazione come “pagabili”, da cui consegue la loro integrale contabilizzazione, ai fini del deficit, nell’anno di concessione, in luogo della contabilizzazione rateale negli anni di fruizione.

Appare discutibile che un cambiamento radicale di policy, da cui discende una limitazione della platea di beneficiari ai soli soggetti abbienti, discenda da un aggiornamento dei criteri di registrazione contabile (aggiornamento peraltro già previsto nel 2020 da diversi analisti, tra cui l’Upb). Come da molti sottolineato (ad esempio da Leonzio Rizzo), il costo complessivo degli incentivi non è mutato, per cui non appaiono giustificate diverse valutazioni sulla loro sostenibilità per la finanza pubblica.

Il Superbonus non era sostenibile già prima del chiarimento contabile di Eurostat, al pari della gran parte degli altri incentivi vigenti, che assorbono un ammontare eccessivo di risorse pubbliche, indipendentemente dai relativi criteri di registrazione contabile.

Si rendevano pertanto necessari alcuni correttivi al fine di limitare le agevolazioni ai soli interventi che presentino un interesse pubblico tale da giustificare la spesa, assicurandone altresì la compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica e la coerenza con la scala di priorità dell’intervento pubblico.

L’obiettivo prioritario degli incentivi non dovrebbe essere, infatti, quello di sostenere il Pil, effetto correlato a qualsiasi aumento della spesa pubblica, quanto quello di sostenere i privati cittadini, in misura inversamente proporzionale rispetto alle loro capacità di spesa, nella realizzazione di interventi straordinari, volti ad assicurare la stabilità strutturale, l’efficienza energetica e ambientale e il decoro urbano degli edifici.

Invece di incidere sulla rimodulazione degli incentivi, con il Dl 11/2023 si è deciso di eliminare la possibilità di fruirne mediante sconto in fattura o cessione del credito.

Spazi finanziari possibili

Ma c’erano gli spazi finanziari per agire diversamente? Forse sì.

La riclassificazione contabile operata dall’Istat – che ha qualificato come “pagabili” i crediti d’imposta per il Superbonus 110 per cento e il “bonus facciate” concessi nel triennio 2020-2022, retrodatandone l’imputazione contabile – rappresenta un regalo insperato per i conti pubblici dei prossimi anni, che vale la pena di quantificare in via orientativa, in attesa del Documento di economia e finanza 2023.

La figura 1 mostra le detrazioni per il Superbonus 110 per cento, relative ai lavori autorizzati nel 2020-2022, che non produrranno più alcun effetto ai fini del deficit, restando invece invariato quello ai fini del fabbisogno e del debito.

Figura 1 – Detrazioni Superbonus 110 per cento per lavori autorizzati nel 2020-2022 (milioni di euro)

Fonte: elaborazioni su dati Enea

Complessivamente, ricordando che nei tendenziali della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef) sono iscritti importi pari a 19 miliardi per il bonus facciate (fruibili in 10 anni) e a 61 miliardi per Superbonus (fruibili in 5 anni), è possibile stimare in circa 14 miliardi annui la prevedibile revisione al rialzo delle entrate per competenza economica dei prossimi anni (in particolare nel periodo 2024-2026, con graduale riduzione negli anni successivi).

Per il 2023 la revisione al rialzo delle entrate, stimabile in circa 9 miliardi, sarà in parte compensata dalla maggiore spesa dovuta all’imputazione in un’unica annualità dei crediti concessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 16 febbraio 2023.

Oltre agli effetti della riclassificazione Istat, vanno considerati gli ulteriori risparmi, ai fini di tutti i saldi di finanza pubblica, conseguenti alla restrizione della platea dei beneficiari prodotta dal Dl 11/2023, che verranno presumibilmente evidenziati nel Def 2023.

Ai fini del deficit, non mancherebbero pertanto gli spazi finanziari per accomodare la contabilizzazione anticipata dei crediti fiscali, ove si decidesse di prorogarne in parte la fruizione mediante sconto in fattura o cessione del credito. Per farlo, si potrebbero individuare diversi criteri di selettività, sia individuali che basati su delimitazioni territoriali, in modo da favorire principalmente le aree a più basso reddito.

Per quanto riguarda il debito, benché sia ininfluente per i profili di cassa, la classificazione come “pagabili” di una parte dei crediti d’imposta potrebbe comunque agevolare il rispetto delle nuove regole di governance in corso di definizione in sede europea. Gli orientamenti della Commissione europea prevedono infatti che il controllo del debito si basi sull’evoluzione di un aggregato di spesa definito in termini di competenza economica, e non di cassa. L’evoluzione dell’aggregato di spesa, che risente anche dell’andamento delle misure discrezionali sulle entrate (Drm), potrà presumibilmente beneficiare dell’imputazione retrodatata dei crediti “pagabili”, che determina un miglioramento delle entrate per gli anni a seguire.

*Le opinioni espresse in questo articolo riflettono unicamente la posizione personale dell’autrice, senza nessun coinvolgimento dell’amministrazione di appartenenza.