Arrivano buone notizie dall’indagine internazionale Pirls sui risultati in lettura di bambine e bambini di quarta primaria: gli alunni delle scuole italiane ottengono punteggi più alti della media. Restano due aspetti critici: i divari fra territori e i ritardi sulle attività nella fascia pre-scolare. In un periodo così complesso, dove è meglio investire i risparmi? Forse è presto per condividere l’ottimismo di alcuni operatori di borsa, specie negli Usa, perché l’inflazione non è ancora battuta e perché anche un’eventuale inversione di rotta delle politiche monetarie potrebbe non bastare per far crescere il prezzo delle azioni. Una proposta di legge di iniziativa popolare, promossa dalla Cisl, rilancia la questione della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende. Al centro del progetto sono la contrattazione collettiva e gli incentivi per spingere le imprese verso la responsabilità sociale. Dopo la recente sentenza della Corte costituzionale, una soluzione per superare le ambiguità del Fondo di solidarietà comunale potrebbe essere l’istituzione di due fondi perequativi separati: uno per le funzioni fondamentali e i Lep e uno per le altre funzioni.

“Ripensare la globalizzazione” è il tema scelto quest’anno dal Festival Internazionale dell’Economia, che si terrà a Torino dal 1° al 4 giugno (qui il programma completo). Lavoce.info parteciperà al Festival con tre Forum su imprese globali, energia e nuovo patto di stabilità europeo.

