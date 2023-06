È appena stato nominato il commissario straordinario per la ricostruzione dopo l’alluvione in Emilia-Romagna. La capacità di reazione dopo un disastro naturale ha ripercussioni anche sotto il profilo elettorale, come mostra uno studio sui terremoti dell’Aquila e dell’Emilia: dove la ricostruzione è lenta diminuisce la fiducia dei cittadini verso le istituzioni e si verifica un notevole spostamento di voti verso i partiti di destra. Nella social-democrazia l’opinione pubblica si forma perlopiù on line, ma le ricadute sono nella vita reale, preferenze elettorali comprese. Per arginare i molti rischi che la democrazia corre, servirebbe una sorta di concordato digitale, che definisca i limiti etici da porre agli oligopoli tecnologici. Il rallentamento della produzione industriale registrato negli ultimi mesi in molti paesi colpisce ora anche l’industria manifatturiera italiana. Non tutti i settori registrano cali, ma nel complesso sembra avvicinarsi una recessione. Il consiglio orientativo consegnato dagli insegnanti agli studenti di terza media in vista dell’iscrizione alla scuola superiore guarda spesso al background familiare e tende a non suggerire studi scientifici alle ragazze, perpetuando le disuguaglianze. Bastano però poche ore di formazione dei docenti per cambiare la situazione. Il fact-checking de lavoce.info si occupa questa volta delle dichiarazioni della presidente del Consiglio sull’inflazione, che sarebbe ancora dovuta alla crisi energetica.

