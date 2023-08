Nella relazione al Parlamento il governo indica modifiche al Pnrr tutt’altro che marginali, per il loro numero, per le risorse e per gli obiettivi coinvolti. Le ragioni addotte per giustificare la revisione sono spesso vaghe. Alla Commissione europea sarà necessario proporre un documento con argomentazioni ben più solide. La Catalogna è di nuovo sotto i riflettori. Dopo l’esito incerto delle elezioni spagnole, i voti del partito indipendentista catalano sono indispensabili per la formazione di un eventuale governo Sanchez. Ma la partita è complessa. Nella attuale legislatura, l’Unione europea ha varato importanti piani di politica ambientale. Per evitare di perdere il consenso dell’opinione pubblica, le misure per la transizione energetica dovrebbero essere accompagnate da trasferimenti e incentivi mirati ai cittadini e ai settori produttivi più colpiti. Nel periodo 2020-2022, la crescita al Sud è stata in linea con quella del Centro-Nord, soprattutto grazie al contributo di costruzioni e servizi. Ora la sfida è rendere strutturale il risultato, valorizzando i settori ad alta tecnologia e le filiere produttive connesse alla transizione ecologica presenti nel Meridione. Le Anticipazioni del Rapporto Svimez 2023. Dopo la frenata dovuta alla pandemia, i dati indicano che i consumi delle famiglie italiane hanno ripreso lentamente a crescere. Le scelte dei consumatori sono però cambiate: ora privilegiano i servizi, a scapito dei beni, in particolare quelli alimentari, consumati in casa.

