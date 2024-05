Nella vicenda del redditometro, sono state rivolte critiche sbagliate allo strumento. Per ridurre l’evasione bisogna usare in modo sempre più massiccio l’analisi delle informazioni contenute nelle banche dati, anche attraverso le nuove tecnologie.

Incroci tra banche dati

Il dibattito scaturito dopo la recente pubblicazione in Gazzetta ufficiale, e la successiva sospensione, del decreto sul redditometro consente di puntualizzare alcuni aspetti sugli strumenti di contrasto all’evasione che vengono spesso assunti come verità acquisite, ma che in realtà non lo sono.

Il primo riguarda l’affermazione sintetizzabile in: “che bisogno c’è del redditometro, basterebbe incrociare le banche dati”. Infatti, già da svariati decenni l’Agenzia delle Entrate elabora i criteri di selezione per l’accertamento incrociando le banche dati in suo possesso, ottenendo risultati per nulla trascurabili in termini di recupero di gettito. Sono risultati indispensabili per controllare gli adempimenti dei contribuenti, ma non sono ancora abbastanza per ridurre significativamente il grande stock di evasione che differenzia l’Italia dai suoi principali partner europei. Se si intende incidere strutturalmente sul fenomeno è necessario passare a un incrocio “massivo” delle banche dati (e non del numero di soggetti da sottoporre a controllo), che richiede necessariamente l’impiego di metodiche analitiche che ci sono offerte dalle nuove tecnologie, tipo intelligenza artificiale. Quindi, la soluzione non è banalmente quella di incrociare le banche dati, ma di realizzare un avanzamento tecnologico tale da massimizzare la capacità deterrente che scaturisce dall’analisi di milioni di informazioni trattate con opportune metodologie analitico-statistiche.

Contrapporre i due strumenti appare poi come un nonsenso: il redditometro non è altro che un modello per incrociare le banche dati, applicando il criterio massivo indicato in precedenza. Il concetto di base è elementare e si fonda sull’identità tra il reddito disponibile di un soggetto e le sue spese più il suo risparmio. L’identità va qualificata con il corollario che le spese correnti possono essere finanziate da risparmi passati. L’amministrazione fiscale ha proposto di introdurre il redditometro in modo da effettuare controlli induttivi per contrastare quelle forme di evasione particolarmente odiose messe in atto da contribuenti “trasparenti” rispetto alle dichiarazioni fiscali.

Anni fa un agente immobiliare mi raccontò che al bar di fronte alla sua agenzia sedeva una persona che, utilizzando unicamente il suo cellulare, faceva il suo stesso lavoro senza dichiarare nulla al fisco e attuando una concorrenza assolutamente sleale. Il paradosso era che l’agente immobiliare in chiaro era più esposto ai controlli di quello in nero, in quanto il primo lasciava più tracce negli archivi dell’Agenzia delle Entrate rispetto al secondo e, pertanto, era più facilmente selezionabile dal fisco.

Vero è che l’applicazione del precedente redditometro ha dato risultati modesti, essenzialmente perché conteneva due imprecisioni: la prima consisteva nel fatto che le spese erano confrontate con il reddito al lordo delle imposte e la seconda che il modello non aveva accesso ai dati che potessero quantificare il risparmio. La prima imprecisione è stata superata in quanto nell’allegato A al decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 maggio 2024, relativo alla “Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche”, imposte, tasse e contributi sono indicate nella sezione “trasferimenti”. La componente del risparmio è, invece, menzionata nell’articolo 2 del decreto, che recita: “(…) per elemento indicativo di capacità contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente e la propensione al risparmio determinata utilizzando anche l’archivio dei rapporti (…)”.

Reddito o patrimonio?

L’articolo di Alessandro Santoro pubblicato su lavoce.info consiglia invece di sostituire il redditometro con un “patrimonialometro”, ovvero suggerisce di verificare la coerenza tra il reddito percepito e il patrimonio disponibile. Come ammette lo stesso autore non esiste incoerenza tra i due approcci, in quanto il patrimonio non è altro che il risparmio accumulato negli anni precedenti. La motivazione addotta per preferire il “patrimonialometro” sta nel fatto che i patrimoni sono più facilmente tracciabili e quindi la selezione si semplificherebbe e produrrebbe risultati più attendibili. Questa affermazione, completamente condivisibile, si va però a scontrare con l’enorme variabilità di comportamenti intrinseca quando si analizzeranno milioni di posizioni. Per comprendere questa variabilità e governarla, al fine di non generare risultati distorti, è necessario un lungo periodo di sperimentazione che, nel caso del redditometro, ha impiegato anni per concludersi. L’esperienza maturata per mettere a punto questo strumento può essere preziosa per accorciare i tempi di realizzazione del “patrimonialometro”. Inoltre, in un’epoca digitale, dove si dispone di una enorme potenza di calcolo, è anche possibile non vedere i due approcci come mutuamente escludentesi, ma complementari al fine di ottenere selezioni sempre più accurate.

Merita un cenno anche la critica al redditometro in quanto “spia gli italiani”. Il fatto che un criterio di selezione sia “spionaggio” o “corretta metodica di indagine” non riguarda né i modelli né le tecniche analitiche adottate, ma le modalità con cui tutto questo si attua in concreto. Un governo ha tutte le leve possibili per definirle.