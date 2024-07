Ritorno del servizio militare obbligatorio: più dubbi che certezze

In un mondo più instabile torna di moda la leva obbligatoria. Alcune ricerche fanno pensare che gli effetti dei mesi di servizio militare non siano irrilevanti per le prospettive personali e collettive. E un esercito moderno ha bisogno di professionisti.

Favorevoli e contrari al ritorno della leva obbligatoria

Nel nuovo clima geopolitico, si è riacceso il dibattito sull’introduzione del servizio militare obbligatorio.

Con la fine della Guerra Fredda, molti paesi europei avevano abolito la leva obbligatoria, passando a forze di difesa professionali: il Belgio (1995), Paesi Bassi (1997), Svezia (2001), Francia e Spagna (2002), Repubblica Ceca, Ungheria, Italia, Portogallo, Slovacchia e Slovenia (2005-2006), Polonia (2009), Germania (2012). Negli ultimi tempi, però, alcuni paesi lo hanno reintrodotto: Ucraina (2014), Lituania (2015), Svezia (2017), Lettonia (2023). Altri ancora, come Paesi Bassi, Germania e Regno Unito, stanno discutendo l’ipotesi. La motivazione principale è la necessità di prepararsi a eventuali conflitti o tensioni internazionali, come sostenuto dal presidente del consiglio europeo Charles Michel, che ha citato un celebre passo delle Filippiche di Cicerone: “se vogliamo la pace dobbiamo prepararci alla guerra”.

Molti politici europei si sono espressi a favore del servizio militare obbligatorio, compresi Rishi Sunak, Boris Pistorius, Mette Frederiksen. In Italia, Matteo Salvini lo ha descritto come “una forma di educazione civica al servizio della comunità, di disciplina e rispetto”. Vi sono anche voci contrarie, come quella del nostro ministro della difesa Crosetto: sostengono la necessità di un esercito professionista, obiettando che il servizio obbligatorio toglie tempo e risorse all’esercito regolare.

Chi lo evita

Alcuni studi possono offrire elementi utili per valutare gli effetti e l’opportunità della reintroduzione del servizio militare obbligatorio. Esistono tre motivazioni per cui i candidati possono rinviarlo, adempiendo al servizio successivamente:

1. superamento dei test psico-fisici;

2. il candidato rappresenta l’unica fonte di reddito del proprio nucleo familiare;

3. completamento dell’istruzione.

Sono motivazioni che spesso si trasformano in esenzioni totali, permettendo dunque ai candidati di evitare completamente il servizio militare. Le persone più povere ricadono più di frequente nella forma di slittamento della prima categoria, poiché meno in salute rispetto ai ceti più abbienti; questi ultimi invece ricadono più spesso nella terza categoria, essendo infatti per la maggior parte universitari. Spesso, dunque, la leva obbligatoria grava sul ceto medio.

Come capire gli effetti

Per comprendere gli effetti del servizio militare obbligatorio, confrontare coscritti (coloro che hanno servito) e non-coscritti (coloro che non hanno servito) può rivelarsi fuorviante. I due gruppi differiscono per molti aspetti, rendendo difficile un confronto diretto. Esiste quindi un problema di selezione, ovvero di differenze tra coscritti e non-coscritti che impedisce di determinare se un effetto sia una conseguenza diretta del servizio militare o invece una differenza di partenza tra individui che fanno o non fanno il servizio di leva. La letteratura empirica ha adottato metodologie volte a superare il problema di selezione, e rendere il paragone tra coscritti e non-coscritti valido. Molti studi utilizzano ad esempio i cambiamenti normativi nel servizio militare obbligatorio, a partire proprio dalla sua abolizione o introduzione. L’idea è semplice: se esiste una soglia che seleziona chi deve parteciparvi (sovente un anno di nascita), può essere utilizzata per valutarne l’effetto. La soglia rende gli individui distinti esclusivamente per un fattore (la data di nascita) determinato esternamente e da loro non modificabile. Un’altra possibilità è l’assegnazione casuale al sistema militare obbligatorio, come accade in alcuni paesi (Argentina, Danimarca, Svezia), dove non tutti sono obbligati al servizio o non tutti alle medesime funzioni e la scelta avviene tramite estrazione.

Nei Paesi Bassi è stato rilevato che i coscritti, quando rientravano nel mondo del lavoro, avevano stipendi più bassi del 5 per cento rispetto a chi non aveva servito; questo poiché partecipando al servizio perdevano un anno di esperienza. In Francia, la riduzione dei salari orari è pari all’8 per cento.

Le evidenze in termini di istruzione sono miste: da un lato il servizio militare obbligatorio può rappresentare una causa di rinvio per il completamento degli studi (che spesso non viene recuperato successivamente) riducendone il livello, come in Italia; al contrario, l’istruzione può rappresentare una causa di slittamento del servizio (per il completamento degli studi) aumentandone il livello, come accade in Germania e Francia.

Il servizio militare è un’esperienza emotivamente e fisicamente forte, che produce cambiamenti significativi nei coscritti. Un recente studio ha analizzato la sua abolizione in quindici paesi europei: i risultati evidenziano che i coscritti hanno una minore fiducia nelle istituzioni rispetto a chi ne è esentato. Gli autori suggeriscono che l’assenza del servizio di leva contribuisca a costituire una comunità più omogenea con valori condivisi, mentre la sua presenza rinsalda un divario valoriale militare-civile. In Spagna, ha contribuito alla formazione di un’identità nazionale condivisa.

Il servizio militare influirebbe sulla personalità dei coscritti, che tendono ad assumere una mentalità di stampo militare. In Argentina, risultano meno tolleranti, più conservatori e autoritari, favorevoli al diritto di possedere armi e all’intervento armato in altri paesi. In Svezia, il tasso di criminalità tra i coscritti aumenta, soprattutto se appartengono alle classi sociali più svantaggiate, dove anche le peggiori condizioni lavorative post-servizio giocano un ruolo significativo.

Pure le scelte di fertilità possono essere influenzate dal servizio militare obbligatorio; l’abolizione aumenta la probabilità di avere figli e riduce l’età alla nascita del primo figlio in Spagna.

Questa raccolta non esaustiva di studi sottolinea come il servizio militare obbligatorio tenda ad avere impatti notevoli sulla vita dei coscritti. Anche assumendo che garantisca la formazione militare necessaria per combattere in un moderno esercito, si potrebbe concludere che i suoi effetti non siano positivi né auspicabili. Tali evidenze suggeriscono che il prezzo da pagare per alcuni mesi di leva militare non sia irrilevante, sia dal punto di vista delle prospettive personali che collettive. La decisione di reintrodurlo va quindi ponderata con cautela, valutando tutti gli impatti nei diversi ambiti della vita dei futuri coscritti.