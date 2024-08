Con l’estate tornano i blackout elettrici

Le alte temperature fanno accendere i condizionatori e schizzare la richiesta di energia elettrica. È questa la causa dei blackout che creano disagi a cittadini e imprese. Bisogna intervenire sulle reti se si vogliono usare di più le fonti rinnovabili.

Il problema

Anche quest’estate, come ogni anno, tornano i blackout: le alte temperature portano a un intenso uso dei condizionatori, che sovraccaricano la rete elettrica e provocano interruzioni nella fornitura di elettricità, con disagi per i cittadini e le attività economiche, costrette a una sospensione forzata della produzione e dei servizi.

I condizionatori sono, infatti, tra gli elettrodomestici che consumano più energia: una famiglia italiana in un anno consuma mediamente 450 kWh per l’alimentazione del condizionatore, un fabbisogno energetico estremamente elevato considerando i pochi mesi di utilizzo. Per esempio, per il frigorifero, un elettrodomestico attivo tutti i giorni per 24 ore al giorno, mediamente occorrono 300 kWh all’anno. L’utilizzo intensivo dei condizionatori porta a picchi di fabbisogno energetico a livello nazionale di oltre 50 gigawatt durante i mesi estivi, valore che non si raggiunge mai durante il resto dell’anno, nemmeno durante i picchi invernali.

Figura 1

Nota: misurazione ogni 15 minuti dal 1° gennaio 2021 al 24 luglio 2024. Sono evidenziati i periodi 1° giugno – 1° settembre. Fonte: Terna.

Ai blackout non contribuisce solo il sovraccarico della rete: il caldo causa anche alcuni guasti, come nel caso dei cavi interrati che tendono a sciogliersi per le alte temperature del suolo.

Ad amplificare il problema, ci sono i gas refrigeranti che circolano all’interno dei condizionatori (gli idrofluorocarburi): essi contribuiscono all’effetto serra potenzialmente più dell’anidride carbonica e il calore antropico generato aggrava ulteriormente l’effetto “isola urbana di calore”, il fenomeno per il quale nelle città, a causa della poca vegetazione, dei materiali con cui sono costruiti edifici e strade e fonti artificiali di calore (come appunto i condizionatori), il calore viene assorbito (e prodotto) maggiormente rispetto alle zone rurali. Paradossalmente, quindi, i condizionatori aggravano il problema delle alte temperature che cercano di risolvere.

I dati

Parrebbe che dai primi anni Duemila siano stati fatti ammodernamenti – seppur modesti – della rete elettrica per poter distribuire una quantità di energia sempre più elevata ed evitare così i disagi dei blackout. Tuttavia, nel 2023, il numero di interruzioni è tornato a crescere rispetto al triennio precedente, a causa delle temperature sempre più elevate: di conseguenza, ogni cliente della distribuzione ha passato più di un’ora e mezza senza fornitura di energia elettrica, corrispondente a una media di 4,87 interruzioni per cliente all’anno (circa 20 minuti a interruzione).

Figura 2

Se poi si considerano solo i consumatori allacciati alla media tensione (l’energia utilizzata in ambito industriale, nelle grandi aziende e per il trasporto ferroviario, con un voltaggio superiore alla bassa tensione che arriva nelle abitazioni e nelle piccole imprese), una normativa specifica stabilisce per loro un numero massimo di interruzioni dell’energia elettrica a cui possono essere sottoposti: il limite è 6 volte (se il comune ha più di 50 mila abitanti) o 9 volte (se il comune ha tra i 5mila e i 50mila abitanti): nel 2023 il 9 per cento degli utenti in Italia (26 per cento se si considerano solo le regioni meridionali) ha registrato interruzioni superiori a questi standard che hanno portato a un indennizzo di 28 milioni di euro.

La saturazione della rete elettrica, con le conseguenti interruzioni di corrente, è un problema che riguarda la maggior parte delle province italiane: e-distribuzione, società di distribuzione di energia elettrica, individua le aree critiche per disponibilità e capacità di rete, identificate secondo i criteri stabiliti da Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Le zone vengono suddivise in alta, media, bassa e bassissima criticità in base alla potenza di carico minima e quella richiesta: secondo questa classificazione, nel mese di luglio 2023, il 20,6 per cento delle province italiane si trovava in una situazione di alta criticità, il 62,6 in media criticità, il 6,5 in bassa criticità e il 7,5 in bassissima criticità.

Figura 3

Le possibili soluzioni

Gli interventi fatti fino a ora non sono stati quindi sufficienti a eliminare le criticità. Tra le soluzioni al fenomeno dei blackout estivi si possono individuare interventi direttamente sulla rete elettrica, sull’immagazzinamento dell’energia e sul comportamento dei cittadini.

Per quanto riguarda la rete elettrica, necessita di essere ammodernata, in quanto i cavi più vecchi sono meno resistenti e più soggetti a guasti, e allungata, per tenere il passo con la produzione di energie rinnovabili e il nostro fabbisogno. Infatti, la lunghezza della rete elettrica globale dovrà raddoppiare rispetto a quella attuale entro il 2040. C’è poi l’ipotesi di “smart grid”, cioè le reti intelligenti, che sono una rivoluzione con benefici enormi: ottimizzano la distribuzione dell’energia elettrica e sono inoltre reti decentralizzate per evitare “colli di bottiglia”. A queste soluzioni sono già stati assegnati fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza: 500 milioni per migliorare la resistenza delle reti agli eventi estremi e 3,6 miliardi per l’implementazione delle smart grid.

Sullo stoccaggio dell’energia, ci sarebbero le batterie domestiche, ancora piuttosto costose, e altre sicuramente ne arriveranno come i palazzi che si ricaricheranno: due ricercatori sono riusciti a rivoluzionare la formulazione del comune cemento per rendere gli edifici degli enormi accumulatori in grado di rilasciare l’energia immagazzinata da fonti rinnovabili. Nell’immediato (e più concretamente), invece, si possono sensibilizzare i cittadini a un uso più consapevole e a un’estensione dell’obbligo di temperatura minima di 27 gradi negli edifici pubblici e in quelli privati.

Di possibili soluzioni ce ne sarebbero diverse molte, il problema tuttavia resta metterle in pratica.