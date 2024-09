Il taglio dei tassi di interesse di 50 punti base deciso dalla Fed ha superato le aspettative degli analisti. Per capire se la banca centrale americana si avvia sulla strada di una politica espansiva o rimane ancorata su quella restrittiva, bisogna far riferimento al tasso di interesse reale naturale: oggi ci dice che prima di raggiungere una normalizzazione della politica monetaria c’è spazio per ulteriori graduali ribassi. I bambini che in Italia frequentano il nido sono pochi: meno del 35 per cento, ben al di sotto di altri paesi europei. Spesso mancano le strutture per accoglierli, ma sulla scelta delle famiglie influiscono fattori culturali ed economici, che si sommano a una scarsa conoscenza del servizio. I risultati di un’indagine su caratteristiche e ragioni dei genitori che non iscrivono i figli alla scuola per la prima infanzia. Dopo le elezioni-farsa che hanno portato alla riconferma di Nicolas Maduro alla presidenza del Venezuela, il paese sudamericano continua a fare i conti con una crisi istituzionale, sociale ed economica drammatica, nella sostanziale indifferenza degli altri stati dell’area e di quelli occidentali. Da dieci anni nel settore della ristorazione cresce l’impiego di lavoratori extracomunitari. Se sul fronte del tipo di contratti utilizzati non ci sono molte differenze con gli italiani, le discrepanze si allargano nei salari, soprattutto quelli di ingresso. E fanno pensare a possibili discriminazioni in base alla nazionalità.

È in edicola e sul web il nuovo numero di eco sulle problematiche del sistema scolastico italiano: investire nella scuola è necessario, perché è un investimento sul futuro. eco, il nuovo mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”: in questo numero analizza l’estendersi dei territori europei colpiti dalla siccità e i danni economici che ne derivano.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

Sono due gli e-book pubblicati da lavoce.info prima dell’estate, dedicati a due argomenti che non hanno certo perso di attualità. Con “La storia infinita dell’autonomia differenziata” ripercorriamo, attraverso gli articoli pubblicati su lavoce.info, gli ultimi sette anni della vicenda dell’autonomia differenziata, dal referendum lombardo-veneto fino ai nostri giorni. L’obiettivo è fare chiarezza su un tema che si presta facilmente alla propaganda politica. “L’inflazione del nostro scontento” riunisce invece gli articoli sul tema pubblicati di recente su lavoce.info. Nell’e-book ci soffermiamo sui vari momenti e sui diversi aspetti della crescita dei prezzi, dalle cause scatenanti alle conseguenze, dalle risposte dei governi ai nuovi approcci delle banche centrali, tracciando un quadro complessivo su un episodio inflazionistico per molti versi eccezionale.

Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

Spargete la voce: 5 per mille a lavoce.info!

Se credi nella libera informazione e nella competenza, dona e fai donare il 5 per mille dell’Irpef a lavoce in quanto “associazione di promozione sociale”: Associazione La Voce, via Bellezza 15 – 20136 Milano, codice fiscale 97320670157. Lo si può trovare alla categoria “sostegno enti del terzo settore” (art. 46, comma 1, lettera b). Grazie!