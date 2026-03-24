I brevetti, gestiti come monopoli, limitano l’accesso a tecnologie chiave e farmaci salvavita, rallentando il progresso invece di accelerarlo. Come insegna il settore farmaceutico, la soluzione sono le licenze aperte, applicabili anche in altri campi.

Il paradosso della proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale è oggi al centro di un paradosso: nata per proteggere l’innovazione, rischia di trasformarsi in uno strumento di esclusione. I brevetti, gestiti come monopoli, limitano l’accesso a tecnologie e farmaci salvavita, rallentando il progresso invece di accelerarlo. Eppure, esiste un’alternativa già collaudata: le licenze obbligatorie a condizioni eque, che permettono di condividere la conoscenza senza penalizzare chi la produce. Il settore farmaceutico ne è la prova: in India, l’introduzione di questo modello ha ridotto i prezzi dei medicinali del 30 per cento e aumentato del 15 per cento all’anno i brevetti depositati. Un meccanismo che non solo abbassa i costi, ma stimola anche la concorrenza e la crescita economica. La domanda, allora, non è se riformare il sistema, ma come farlo in modo che il mercato premi l’innovazione, non il privilegio.

Il caso farmaceutico: un esempio di successo

L’esperienza indiana dimostra che le licenze obbligatorie non sono un attacco alla proprietà intellettuale, ma un modo per renderla più efficace. Grazie a questo sistema, i farmaci anti-Hiv sono diventati accessibili a milioni di persone, mentre le aziende innovative hanno continuato a essere remunerate attraverso royalty proporzionate all’uso reale. Il Medicines Patent Pool, ad esempio, ha permesso a 120 paesi di accedere a terapie essenziali senza sacrificare i profitti di chi le ha sviluppate. Il risultato è un circolo virtuoso: più produttori significano prezzi più bassi, mercati più ampi e, alla fine, maggiori guadagni anche per gli inventori. Un modello che potrebbe essere esteso ad altri settori strategici, come l’energia e il digitale, dove la concentrazione di brevetti in poche mani frena l’innovazione e alza i costi per consumatori e imprese.

La Danimarca, dove le licenze aperte sono la norma, registra una crescita del Pil pro capite superiore dell’1,8 per cento annuo e un tasso di startup innovative del 25 per cento più alto della media europea. Non è un caso: quando la conoscenza circola, il mercato diventa più dinamico e inclusivo. La fiducia nelle istituzioni, in questi contesti, sfiora il 78 per cento, contro il 45 per cento dell’Italia. I dati confermano che un sistema basato sulla condivisione controllata non solo non danneggia l’economia, ma la rafforza, creando opportunità per tutti e non solo per pochi.

Mercato e concorrenza: due concetti da non confondere

Spesso si usa la parola “mercato” come se fosse sinonimo di libertà assoluta, ma la realtà è diversa. Un mercato senza regole tende a generare oligopoli: oggi, cinque aziende controllano il 70 per cento del settore digitale, sfruttando la loro posizione dominante per imporre prezzi e condizioni. Non è capitalismo, ma una distorsione che penalizza sia i consumatori sia le piccole imprese. La differenza tra un mercato e un mercato concorrenziale sta proprio nelle regole: senza di esse, la libertà d’impresa si trasforma nel diritto di pochi a dominare.

Le licenze obbligatorie non sono un ostacolo all’innovazione, ma uno strumento per renderla sostenibile. In settori come l’energia, ad esempio, la condivisione dei brevetti per pannelli solari o turbine eoliche potrebbe accelerare la transizione ecologica, riducendo i costi e moltiplicando le opportunità di business. Lo stesso vale per il digitale, dove la concentrazione di brevetti su algoritmi e tecnologie chiave rischia di soffocare la concorrenza. Un sistema che premia chi condivide, invece di chi accumula, non solo è più giusto, ma anche più efficiente.

La storia della scienza insegna che il progresso accelera quando la conoscenza circola. Dalle prime accademie rinascimentali alla rivoluzione scientifica del Seicento, la condivisione delle scoperte – attraverso pubblicazioni, corrispondenze e network aperti – ha permesso a idee e innovazioni di diffondersi rapidamente, moltiplicando le opportunità di sviluppo. Oggi, le licenze aperte rappresentano l’evoluzione moderna di questo principio: non si tratta di rinunciare alla proprietà intellettuale, ma di gestirla in modo che diventi una leva per la crescita collettiva.

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