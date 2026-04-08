In Italia non c’è molta trasparenza sulle retribuzioni. È un problema che nasce anche dalla scarsa comprensibilità dei cedolini che dovrebbero spiegare a lavoratrici e lavoratori le varie voci. Una proposta pratica: introdurre la busta paga 2.0.

Decifrare una busta paga

Per molte lavoratrici e lavoratori in Italia comprendere la propria busta paga è molto complicato. Basta una rapida ricerca online per imbattersi in manuali, tutorial e persino corsi dedicati alla lettura del cedolino: un segnale evidente della domanda di chiarezza e, al tempo stesso, della difficoltà di comprensione immediata dello strumento. Le ragioni sono almeno due. Da un lato, la complessità della struttura della retribuzione; dall’altro, scelte grafiche antiquate e poco intuitive. Il risultato è che per molti lavoratori non è immediato comprendere come si formi la retribuzione lorda, a cosa siano dovute le sue variazioni nel tempo e come si arrivi, in concreto, dal lordo al netto.

La mancanza di trasparenza rappresenta un problema rilevante: riduce la consapevolezza dei lavoratori sul proprio valore nel mercato del lavoro, rende loro difficile comprendere entità e composizione del cuneo fiscale e contributivo e li espone alla dipendenza da intermediari per accedere a queste informazioni. Al contrario, lavoratori più informati sul proprio valore sono più liberi di scegliere e negoziare con le parti datoriali, dando vita a un mercato del lavoro più dinamico e florido.

La stratificazione di norme e contratti

La scarsa comprensibilità delle buste paga è il risultato di più fattori, istituzionali e di mercato: da un lato, una legislazione datata e una contrattazione collettiva che si è sviluppata per stratificazione di norme e voci retributive; dall’altro, un mercato dei software per l’elaborazione dei cedolini moderatamente concorrenziale, caratterizzato da uno scollamento tra domanda e consumatore finale.

Il quadro normativo, infatti, è datato e si fonda su più fonti, tra cui la legge del 1953 sul “prospetto di paga”, le norme sul Libro unico del lavoro e quelle sulla tracciabilità dei pagamenti. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore un documento che riporti in modo analitico retribuzione, trattenute e pochi altri elementi, spesso attraverso una copia delle registrazioni del Libro unico. La normativa richiede inoltre che il pagamento avvenga con strumenti tracciabili. In questo impianto, tuttavia, non vi è alcuna attenzione esplicita alla comprensibilità dello strumento.

A ciò si aggiunge la contrattazione collettiva italiana, che ha costruito la retribuzione lorda per stratificazione successiva, più che per disegno unitario. Alla paga base si sono sovrapposti nel tempo istituti nati in stagioni diverse della regolazione salariale, dall’ex indennità di contingenza all’Edr (elemento distinto della retribuzione), dall’indennità di vacanza contrattuale agli scatti di anzianità, fino a superminimi, elementi perequativi e indennità di funzione. Il risultato è che il lordo non coincide più con un semplice minimo tabellare, ma con un mosaico di voci, spesso differenziate tra settori, livelli di inquadramento e sedi della contrattazione.

Problemi anche di software

Sul versante dell’offerta dei software per le buste paga, il mercato italiano si presenta come moderatamente concorrenziale: vi sono numerosi operatori, ma anche una forte leadership di alcuni incumbent domestici, in particolare Zucchetti, TeamSystem e Inaz. La competizione non riguarda solo il software in senso stretto, ma anche la capacità di garantire compliance normativa, aggiornamenti continui, assistenza e integrazione con altri sistemi aziendali. Ne derivano elevati costi di transizione, che riducono la mobilità tra fornitori e attenuano la pressione concorrenziale nel tempo, e con essa la spinta all’innovazione.

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento legato alla natura del prodotto: uno scollamento tra chi domanda il servizio e chi ne è il destinatario finale. La domanda di software per le buste paga proviene dai datori di lavoro, mentre il consumatore ultimo è il lavoratore. Anche qualora questi ultimi richiedessero maggiore trasparenza, non avrebbero la possibilità di rivolgersi direttamente ai fornitori, con implicazioni rilevanti per il funzionamento del mercato.

La “busta paga 2.0”

Per affrontare almeno in parte questi problemi, una proposta operativa per i decisori pubblici – Parlamento e ministero del Lavoro in primo luogo – è l’introduzione di norme che disciplinino struttura e contenuti delle buste paga, in una prospettiva di “busta paga 2.0”. La proposta, contenuta anche nel rapporto “L’Italia alla sfida della trasparenza salariale” pubblicato dall’Osservatorio “Lo stato del lavoro” e dal think tank Tortuga, potrebbe inserirsi agevolmente nel processo legislativo in corso per l’attuazione della direttiva europea sulla trasparenza salariale.

Un precedente a cui guardare è quello della “bolletta 2.0”: nel passaggio al mercato libero dell’energia, nel 2014 il legislatore ha introdotto obblighi informativi chiari a tutela del consumatore. Da allora, l’autorità di regolazione ha progressivamente rafforzato questi standard, fino ad arrivare alla bolletta trasparente del 2025. Il principio è semplice: un consumatore informato è un consumatore tutelato, e quindi consapevole. Se vale per il mercato dell’energia, a maggior ragione dovrebbe valere per il mercato del lavoro.

L’obiettivo dovrebbe essere quindi quello di fare alle buste paga ciò che abbiamo fatto alle bollette: definire quali informazioni devono essere presentate, in quale ordine e con quale formato grafico. A ciò si potrebbero affiancare strumenti di supporto, come glossari per facilitare la comprensione delle voci retributive e contributive, nonché collegamenti web a contenuti di approfondimento. La finalità deve essere la semplicità, intesa non come riduzione del contenuto informativo, ma come chiarezza nella sua organizzazione, perché come recita un celebre aforisma dello scultore Constantin Brâncuși, “la semplicità è una complessità risolta”.

Lavoce è di tutti: sostienila! Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto! SOSTIENI lavoce

Correlati