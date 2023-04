Dopo l’abolizione della protezione speciale, la gran parte dei rifugiati che non otterranno l’asilo rimarranno comunque in Italia. Saranno però esclusi dai percorsi di integrazione. La decisione del governo non migliorerà né la coesione sociale, né la sicurezza e il decoro delle città. Del tema si occupa anche il fact-checking de lavoce.info. In particolare, verifichiamo le dichiarazioni della presidente del Consiglio sulla presunta eccezionalità dell’istituto italiano della protezione speciale rispetto al diritto internazionale e a quello europeo. Il lavoro nero si può contrastare. Occorrono però politiche mirate e dunque una conoscenza precisa dei settori più colpiti. In questo contesto, la digitalizzazione, il ricorso all’intelligenza artificiale e le metodologie di raccolta e analisi dei dati possono svolgere un ruolo fondamentale. Il programma Garanzia occupabilità lavoratori riguarda anche i cosiddetti “occupabili” esclusi dal nuovo Reddito di cittadinanza. Per disegnare percorsi di attivazione efficaci si può far tesoro dell’esperienza del Work Programme inglese, evitando gli errori che hanno portato al suo fallimento. Il Net Zero Industry Act della Commissione europea risponde alla necessità di associare obiettivi di difesa della competitività e di sicurezza dell’offerta alle politiche di transizione energetica. Insiste perciò sulla necessità di evitare l’eccesso di dipendenza da un solo paese per le forniture estere. Soprattutto, è un passo verso la riconciliazione con gli Stati Uniti, dopo le tensioni seguite al varo dell’Inflation Reduction Act. Con il rialzo dei tassi di interesse, i mutui diventano più cari. Nelle attuali condizioni di mercato, le differenze tra contratti a tasso fisso e a tasso variabile non sono significative, ad abbassare il livello di reddito necessario per pagare le rate è la durata nel tempo dell’ammortamento.

