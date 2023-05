Negli ultimi giorni, il caro-affitti per gli studenti universitari è arrivato sulle prime pagine dei giornali. Per migliorare una situazione problematica, specialmente nelle grandi città, il Pnrr destina 960 milioni alle residenze universitarie, così da aver 60 mila posti-letto in più entro il 2026. Ma sarà difficile raggiungere l’obiettivo, anche a causa di alcune scelte discutibili. Con il varo del decreto Lavoro si è riaperto il dibattito sul precariato in Italia. Tuttavia, il fenomeno andrebbe contrastato non tanto attraverso norme più o meno rigide sul contratto a termine, quanto attraverso servizi efficaci di informazione, orientamento e formazione professionale. Le polemiche sull’affidabilità del meteo tornano puntualmente ogni anno con la bella stagione. Le previsioni del tempo hanno conseguenze rilevanti sull’industria turistica, ma una ricerca suggerisce che, invece di lanciare accuse ai meteorologi, gli operatori del settore otterrebbero migliori risultati ampliando l’offerta dei servizi. L’aumento del limite massimo di voti per azione previsto dal Ddl Capitali può essere utile per superare le resistenze di alcune tipologie di aziende alla quotazione. Vanno però introdotte adeguate tutele a favore dei soci di minoranza.

“Ripensare la globalizzazione” è il tema scelto quest’anno dal Festival Internazionale dell’Economia, che si terrà a Torino dal 1° al 4 giugno. Lavoce.info parteciperà al Festival con tre Forum su imprese globali, energia e nuovo patto di stabilità europeo.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!