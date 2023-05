Se credi nella libera informazione e nella competenza, dona e fai donare il 5 per mille dell’Irpef a lavoce in quanto “associazione di promozione sociale”: Associazione La Voce, via Bellezza 15 – 20136 Milano, codice fiscale 97320670157.

Nello specifico, per agevolare la compilazione, si può trovare l’opzione all’art.46, comma 1, lettera b.

Grazie!