Il problema del caro-affitti per gli studenti e per altre fasce di popolazione continua a tenere banco. Le soluzioni passano per una maggiore integrazione tra centro e hinterland, che richiede il ripensamento del governo delle aree metropolitane. Con gli incontri tra la presidente del consiglio e le delegazioni dei partiti dell’opposizione si è aperta la discussione sulle riforme istituzionali. Difficile fare previsioni sugli esiti, ma le posizioni sono lontane e le vicende del passato insegnano che le riforme condivise difficilmente arrivano in porto, specie se elaborate in una commissione bicamerale. Domenica 14 maggio la Turchia va alle urne per eleggere presidente e parlamento. I sondaggi indicano un testa a testa tra Erdogan e il leader dell’opposizione, Kilicdaroglu. I due sfidanti hanno visioni opposte del futuro del paese, ma chiunque vinca dovrà affrontare una situazione economica estremamente complessa. Con il decreto Lavoro cambiano gli attori delle politiche attive. Ne escono decisamente ridimensionati i centri per l’impiego e il programma Gol ed è di fatto azzerato il ruolo dell’Anpal, che forse, a questo punto, avrebbe potuto essere abolito del tutto. Arriva sul mercato Btp Valore, destinato ai piccoli risparmiatori. L’obiettivo è sostenere il debito pubblico italiano aumentando la quota che rimane all’interno del paese. I numeri su precedenti emissioni di titoli simili possono aiutare a capire se avrà successo.

“Ripensare la globalizzazione” è il tema scelto quest’anno dal Festival Internazionale dell’Economia, che si terrà a Torino dal 1° al 4 giugno (qui il programma completo). Lavoce.info parteciperà al Festival con tre Forum su imprese globali, energia e nuovo patto di stabilità europeo.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

Spargete la voce: 5 per mille a lavoce.info!

Se credi nella libera informazione e nella competenza, dona e fai donare il 5 per mille dell’Irpef a lavoce in quanto “associazione di promozione sociale”: Associazione La Voce, via Bellezza 15 – 20136 Milano, codice fiscale 97320670157. Grazie!