Sul Servizio sanitario nazionale si sono diffuse credenze che spesso sono lontane dai fatti. In primo luogo, sulla spesa, che non è diminuita negli ultimi anni. I giovani, però, mostrano maggiore consapevolezza delle difficoltà di finanziamento per il futuro. I risultati di una ricerca. A quali condizioni il progresso tecnologico può portare a un benessere generalizzato? E l’intelligenza artificiale può essere una minaccia per la democrazia? Al Festival Internazionale dell’Economia di Torino se ne è discusso con Daron Acemoglu, a partire dal suo ultimo libro che ci invita a non avere fiducia cieca nel progresso tecnico, ma a vigilare per indirizzarne lo sviluppo. La parità di genere è un obiettivo trasversale del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Resterà probabilmente disatteso se le gare di appalto per la realizzazione dei progetti continueranno a ricorrere alle deroghe sugli obblighi di assunzione di donne (e giovani), come appare da un primo monitoraggio. Per intervenire in modo efficace sulla questione degli alloggi per gli studenti fuori sede bisogna capire quanti sono gli interessati e quali motivi rendono più acuto il problema in alcune città. Dall’analisi emerge la necessità di politiche per la casa di ampio respiro, non solo di iniziative rivolte agli universitari. L’Europa non ha investito nella produzione di batterie per auto elettriche e ibride plug-in, lasciando spazio in questo campo agli investimenti stranieri, in particolare cinesi. La competizione fra paesi europei per attrarre capitali esteri nel settore automobilistico si lega strettamente alla questione ambientale.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

Spargete la voce: 5 per mille a lavoce.info!

Se credi nella libera informazione e nella competenza, dona e fai donare il 5 per mille dell’Irpef a lavoce in quanto “associazione di promozione sociale”: Associazione La Voce, via Bellezza 15 – 20136 Milano, codice fiscale 97320670157. Lo si può trovare alla categoria “sostegno enti del terzo settore” (art. 46, comma 1, lettera b). Grazie!