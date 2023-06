Sono moltissimi i contratti collettivi scaduti o in scadenza. Sul loro rinnovo pende ora un nuovo ostacolo: il valore più alto del previsto dell’indice Ipca-Nei. È a partire da questo indicatore che vengono stabiliti gli aumenti salariali, che sarebbero così tra i più elevati in Europa. In tempi difficili, per proteggere davvero i lavoratori, sarebbe forse meglio affidarsi a soluzioni condivise e non a criteri inderogabili. Continuiamo a proporre alcuni temi di cui si è discusso al Festival Internazionale dell’Economia di Torino. Rientra nel fenomeno delle “grandi dimissioni” la rinuncia dei lavoratori a basso reddito, i più colpiti dalla crisi, a partecipare al mercato del lavoro. Ciò ha effetti anche sulla disuguaglianza e la politica monetaria dovrebbe tenerne conto. Gli incentivi introdotti in Italia per favorire il rientro dei cervelli sono utili? Sì, quando sono rivolti a giovani laureati, disegnati in maniera chiara e validi per un tempo limitato. Dovrebbero però essere accompagnati da politiche che affrontino le cause dell’emigrazione. Il decreto Milleproroghe e il Ddl Capitali prevedono anche per le cooperative la possibilità che alle assemblee delle società partecipi solo un rappresentante designato dei soci, scelto dagli amministratori. Ma la discussione assembleare è una componente essenziale della specificità delle società mutualistiche, che andrebbe ampliata e non ridotta.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

Spargete la voce: 5 per mille a lavoce.info!

Se credi nella libera informazione e nella competenza, dona e fai donare il 5 per mille dell’Irpef a lavoce in quanto “associazione di promozione sociale”: Associazione La Voce, via Bellezza 15 – 20136 Milano, codice fiscale 97320670157. Lo si può trovare alla categoria “sostegno enti del terzo settore” (art. 46, comma 1, lettera b). Grazie!