La Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr, rilasciata dal governo, individua le misure che incontrano più difficoltà di realizzazione. Nella varietà delle criticità e delle cause dei ritardi, dalla Relazione traspaiono possibili linee di rimodulazione del Piano, che dovranno essere concordate con la Commissione europea. Silvio Berlusconi è stato a lungo protagonista della politica e dell’economia del nostro paese. Ripercorriamo la sua parabola politica attraverso le decisioni più significative dei quattro governi di cui è stato presidente del Consiglio, richiamando gli articoli che su lavoce.info le hanno discusse e commentate. La ripresa post-pandemia spinge l’occupazione verso risultati record, come certificano i dati Istat. Benché la gran parte dei nuovi contratti sia a tempo indeterminato, crescono nettamente quelli a tempo determinato. E alcune scelte del governo, come gli emendamenti al decreto Lavoro, sembrano favorire la precarietà. La digitalizzazione rivoluziona il mercato del lavoro. Stando ai numeri, scarseggiano le figure professionali capaci di gestire gli ambiti IT, sempre più ricercate dalle aziende. Altre mansioni, invece, sono probabilmente destinate a scomparire, con il rischio di accentuare disuguaglianze già oggi presenti.

