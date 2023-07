La proposta delle forze di opposizione sul salario minimo universale risponde a un problema reale. Non affronta però due questioni cruciali: le differenze di potere d’acquisto tra territori e la scarsa trasparenza della struttura delle retribuzioni. Il Parlamento ha rinviato di altri quattro mesi la discussione sulla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità. Se ripercorriamo obiettivi, governance e funzionamento del Mes, le ragioni del rinvio non appaiono molto solide. E utilizzare la sua approvazione come partita di scambio nel dossier che comprende la riforma del Patto di stabilità e crescita e la revisione del Pnrr potrebbe non rispondere agli interessi del paese. Il disegno di legge delega fiscale prevede il concordato preventivo per alcune categorie di contribuenti. Secondo il governo, permetterebbe di recuperare una quota di evasione. Come dimostrano le esperienze del passato, è difficile che ciò avvenga. Meglio sarebbe aumentare i controlli. Il “buono scuola” permette di favorire la libertà di scelta delle famiglie tra scuole statali e scuole paritarie? I risultati di una ricerca sull’esperienza di Regione Lombardia ne fanno dubitare: anche quando il contributo regionale per il pagamento delle rette è stato nettamente ridotto, le iscrizioni alle paritarie sono rimaste stabili.

