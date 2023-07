“Dedicata a te” è la carta prepagata da 385 euro che il governo destina alle famiglie bisognose per aiutarle a fronteggiare l’inflazione. Può essere utilizzata solo per acquistare un gruppo molto limitato di generi alimentari. Forse perché si pensa che i poveri non sappiano gestire con parsimonia i soldi che ricevono? Domenica 23 luglio in Spagna si tengono le elezioni politiche. Nonostante gli ottimi risultati economici ottenuti dal governo Sanchez, i sondaggi indicano che gli spagnoli non confermeranno la fiducia alla coalizione uscente, ma preferiranno i partiti di destra. Alcuni numeri aiutano a capire la situazione. La carenza di personale sanitario in Italia è un problema reale. Il sistema formativo tende a rispondere aumentando il numero dei medici, mentre servirebbero più infermieri. Soprattutto se si considera che nel prossimo futuro il Sistema sanitario dovrà far fronte a una sempre maggiore richiesta di assistenza territoriale rivolta ai malati cronici. I tassi sui depositi bancari restano molto bassi dopo la stretta monetaria decisa dalle banche centrali. Se per i risparmiatori è una perdita, per la stabilità del sistema bancario è un vantaggio. Messo ora in discussione dalla crescita della tecnologia finanziaria. Le autorità di regolamentazione dovranno tenerne conto. La pandemia ha inciso anche sui consumi degli italiani. Un’analisi sulle transazioni attraverso le carte di credito durante il lockdown mostra quali sono state le aree del paese e i settori più colpiti.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

