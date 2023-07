Dalle urne spagnole esce un esito incerto: non è chiaro se si riuscirà a formare una maggioranza di governo o se invece si dovranno indire nuove elezioni, come accaduto nelle ultime due occasioni. Le coalizioni possibili sulla base dei numeri sono poco credibili sotto il profilo politico, come ad esempio un’alleanza Partito popolare-Partito socialista. Le famiglie in difficoltà a pagare il mutuo a tasso variabile dopo l’impennata dei tassi di interesse possono far ricorso ad alcune misure che alleggeriscono le rate. Scegliere l’opzione più conveniente tra quelle a disposizione implica conoscenze finanziarie che spesso gli italiani non hanno, rendendo ancora più chiara l’importanza dell’educazione finanziaria. Introdotto nel 1985, l’8 per mille dell’Irpef rappresenta una forma di finanziamento a confessioni religiose riconosciute dallo stato. Fin dall’inizio, la stragrande maggioranza delle donazioni è andata alla Chiesa cattolica. Ma i dati dicono che negli ultimi anni è in aumento il numero di cittadini che sceglie di destinare la quota allo stato. Le prove nazionali Invalsi 2023 delineano un quadro poco incoraggiante della scuola italiana. Sugli apprendimenti degli studenti pesano ancora i ritardi accumulati durante la pandemia, così come continuano a crescere i divari tra Nord e Sud. Per la prima volta peggiorano i risultati delle primarie.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

