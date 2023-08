Le più importanti banche centrali continuano ad aumentare i tassi ufficiali perché temono che l’inflazione, ora essenzialmente da profitti, inneschi una spirale prezzi-salari. Ma in situazioni simili la politica monetaria diventa meno efficace, mentre possono giocare un ruolo rilevante la politica fiscale e quella industriale. Dal 31 luglio è iniziato il percorso che porterà all’abolizione definitiva del Reddito di cittadinanza entro la fine dell’anno. Pur con i suoi molti difetti, la misura era un trasferimento universale contro la povertà, che in Italia mancava e che ora tornerà a mancare. Sul versante del contrasto alla disoccupazione, i dati del programma Gol dicono sì che è aumentato il numero delle persone “prese in carico”, ma sull’attivazione vera e propria dei servizi ai disoccupati rimangono molte differenze tra le regioni e solo pochissime centrano gli obiettivi fissati. La transizione energetica implica la perdita di posti di lavoro nelle attività inquinanti compensata però dalla creazione di nuove opportunità nelle attività verdi. Si rendono necessarie politiche per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori e la capacità di attrarre quelli che già possiedono le competenze adeguate nelle professioni verdi, aumentando i salari.

