Nel corso del mese di agosto lavoce.info ha aggiornato il suo sito con nuovi articoli. Gli argomenti trattati sono molti e vari: l’introduzione della tassa sugli extraprofitti delle banche, che appare una decisione sbagliata perché distoglie gli utili dal capitale prudenziale e dallo svolgimento dell’attività bancaria e indebolisce la credibilità del sistema finanziario italiano; l’approvazione in Parlamento della legge delega di riforma fiscale; l’assenza di una cornice finanziaria per le proposte di revisione del Pnrr; i nuovi modelli di protezione sociale dei lavoratori; il quadro degli iscritti negli atenei italiani come emerge dal Rapporto Anvur; il fenomeno in crescita delle università telematiche; i problemi generati dal turismo di massa nelle città d’arte e nelle località più ambite; il riordino dei servizi pubblici locali a sei mesi dall’entrata in vigore del Testo unico; il costo per le imprese in termini di reputazione dei fenomeni di greenwashing e brownwashing; il mito del posto fisso e la mobilità delle carriere all’interno della pubblica amministrazione; i rapporti del Brasile con Cina e Russia nel secondo mandato della presidenza Lula.

Da lunedì 28 agosto riprenderà la normale operatività del sito, con più articoli, le due newsletter settimanali, la rubrica quotidiana della parola ai grafici e il fact-checking.

