In vista della definizione della legge di bilancio 2024, si torna a parlare di pensioni. Il sistema previdenziale italiano varato nel 1995 è solo un’approssimazione del modello contributivo e gli interventi legislativi che si sono susseguiti hanno peggiorato la situazione. Con l’intensificarsi degli sbarchi di migranti registrato in estate, crescono le polemiche sull’accoglienza e la gestione dei rifugiati. Alcuni studi mostrano che per favorire una integrazione efficace la redistribuzione dei richiedenti asilo dovrebbe basarsi sulle caratteristiche socio-culturali dei territori più che su quelle economiche. D’altra parte, quanto l’integrazione sia una questione complessa lo ricordano le recenti rivolte nelle banlieues francesi e la decisione della Corte suprema Usa sulle azioni positive per l’iscrizione alle università più prestigiose. Stati Uniti e Francia seguono due modelli molto diversi per rimuovere le discriminazioni e favorire l’uguaglianza ed entrambi sembrano oggi in difficoltà. Un governo può decidere di imporre una tassa straordinaria. Ma la proposta dovrebbe essere organica e chiara, non estemporanea come quella sugli extra-profitti delle banche, che rischia di colpire anche i risparmiatori e gli investitori.

