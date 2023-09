Presentato come un giro di vite rispetto al Reddito di cittadinanza, il Supporto per la formazione e il lavoro rischia di essere un’occasione persa per la riqualificazione di lavoratori disoccupati: basta infatti un solo giorno di formazione per essere ammessi alla misura. Sostituire le pensioni di vecchiaia e anzianità con una “pensione lavorativa” calcolata sul montante contributivo versato e integrata per i lavoratori in regime misto: può essere la soluzione per realizzare la riforma previdenziale senza pesare sui conti pubblici. La proposta di revisione del Pnrr taglia circa un terzo degli interventi che vedono i comuni come soggetti attuatori. È una scelta da cui possono derivare più danni che benefici perché le amministrazioni comunali hanno colto le straordinarie opportunità di investimento offerte dal Piano. La capacità di un ateneo di richiamare studenti da altre regioni non dipende solo dalla qualità dell’istruzione, ma da un più complesso insieme di fattori. Potrebbe essere utile individuare i motivi specifici che sono responsabili della bassa attrattività di alcune università.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

Spargete la voce: 5 per mille a lavoce.info! Se credi nella libera informazione e nella competenza, dona e fai donare il 5 per mille dell’Irpef a lavoce in quanto “associazione di promozione sociale”: Associazione La Voce, via Bellezza 15 – 20136 Milano, codice fiscale 97320670157. Lo si può trovare alla categoria “sostegno enti del terzo settore” (art. 46, comma 1, lettera b). Grazie!