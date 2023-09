Con il capitolo dedicato al sistema di tassazione delle imprese prosegue l’analisi che lavoce.info dedica alla legge delega di riforma fiscale. Per un giudizio complessivo bisogna aspettare i decreti delegati, ma il quadro che emerge dal testo di legge non sembra favorire la crescita, premiando le realtà più piccole e meno dinamiche. Per le società di capitali, i problemi maggiori riguardano la struttura dell’Ires e la graduale abolizione dell’Irap. Di fronte ai continui rialzi del prezzo dei carburanti e del greggio il governo potrebbe intervenire facendo scattare l’aliquota mobile sull’Iva. Invece di uno sconto a pioggia sarebbe forse più utile riservare le risorse aggiuntive alle famiglie più bisognose e ad azioni che favoriscano il risparmio energetico. Le statistiche indicano che l’occupazione nell’industria culturale è in netto rialzo. Dietro i numeri complessivi si celano però situazioni molto diverse, con alcuni settori in crescita e altri in costante declino. Anche sul divario di genere, che appare in calo, sarebbero necessari altri dati per capire se la situazione è davvero migliorata. Un nuovo indice composito permette di misurare la dipendenza dal petrolio dei paesi Ue, tenendo in considerazione i suoi vari aspetti. Dà conto delle gravi conseguenze socioeconomiche che comporta, ma anche dei ritardi di alcuni paesi nel processo di transizione ecologica.

