Il caso Ita-Lufthansa, con i conseguenti attriti tra governo italiano e Commissione europea, ripropone la questione della compatibilità tra diritto della concorrenza e politica industriale. Il conflitto si può risolvere assumendo una prospettiva autenticamente europea e puntando sull’innovazione. Introdurre il salario minimo rende più accettabili le disuguaglianze di reddito. Il risultato – abbastanza sorprendente – arriva da uno studio condotto sui lavoratori del Regno Unito e la spiegazione può essere ricercata in alcuni meccanismi psicologici legati alla percezione del mercato. Secondo alcune indiscrezioni, la legge di bilancio per il 2024 potrebbe prevedere la possibilità di accedere a pensioni part-time, nell’ambito di una staffetta generazionale. La misura potrebbe garantire maggiore flessibilità in uscita dal lavoro, ma va ben studiata perché c’è il rischio di complicare ulteriormente il sistema. Il 2xmille per il finanziamento ai partiti è uno strumento democratico, ma ha alcuni limiti. Primo fra tutti, il fatto che sia riservato solo alle forze politiche con una rappresentanza parlamentare. Andrebbe allargato a tutte le forme di associazione e partecipazione per riavvicinare i cittadini alla politica.

Lavoce.info ha pubblicato vari articoli di analisi e commento della legge delega di riforma fiscale. Per offrire ai nostri lettori una visione complessiva della legge e dei cambiamenti che potrebbe apportare al nostro sistema tributario, abbiamo raccolto questi interventi nell’e-book “L’iter della delega fiscale”, disponibile qui.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

Spargete la voce: 5 per mille a lavoce.info!

Se credi nella libera informazione e nella competenza, dona e fai donare il 5 per mille dell’Irpef a lavoce in quanto “associazione di promozione sociale”: Associazione La Voce, via Bellezza 15 – 20136 Milano, codice fiscale 97320670157. Lo si può trovare alla categoria “sostegno enti del terzo settore” (art. 46, comma 1, lettera b). Grazie!