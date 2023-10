Il parere del Cnel sul salario minimo, rilasciato il 12 ottobre, è in netta contraddizione con le due sentenze della Corte di Cassazione di inizio mese. Ma sono governo e parlamento che dovrebbero decidere sul tema: i loro ritardi aprono la strada a incertezza del diritto ed esplosione del contezioso giudiziale. Il Parlamento ha approvato un nuovo scostamento di bilancio. Non è giustificato da nessuna modifica sostanziale nelle previsioni macroeconomiche per i prossimi tre anni e rischia anzi di peggiorare la situazione. Mancano le risorse per attuare la legge delega 32/2022, che prevede tra l’altro alcune agevolazioni per la casa ai giovani. Per finanziare le misure si potrebbe utilizzare il gettito della tassa sugli extra-ricavi delle banche. Lo scoppio della guerra in Medio Oriente ha avuto per ora pochi riflessi sui mercati finanziari. Ma se il conflitto dovesse allargarsi, la situazione peggiorerebbe soprattutto per le economie europee e per l’Italia in particolare. È Claudia Goldin la vincitrice del premio Nobel per l’economia di quest’anno. I suoi studi hanno chiarito il nesso tra lavoro, istruzione, famiglia e le ragioni alla base del divario di genere tra uomini e donne nel mercato del lavoro.

