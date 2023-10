Nella manovra approvata dal Consiglio dei ministri per il 2024 è ancora una volta lo stato dei conti pubblici a dettare le scelte sulle pensioni. Sono previste regole più restrittive per l’uscita anticipata dal lavoro, ma continuano a mancare soluzioni strutturali sulla flessibilità e sull’adeguatezza delle prestazioni future. Il primo decreto legislativo di attuazione della delega fiscale, emanato dal governo il 16 ottobre, delinea una revisione dell’Irpef abbastanza marginale, con un orizzonte temporale di un solo anno e che rende più complesso il sistema. Il calcolo dei risparmi di imposta in scenari diversi. I numeri della Nadef si avvantaggiano di alcuni cambiamenti alle regole contabili. Sarebbe stato più prudente sfruttare questi margini per agire sul debito, invece che per aumentare la spesa. Dalla Relazione sull’evasione fiscale e contributiva arriva la conferma che nel nostro paese l’evasione nel suo complesso continua a calare. Aumenta però quella dell’Irpef tra lavoratori autonomi e imprenditori individuali. Molto rumore per nulla per la tanto discussa tassa sugli extraprofitti delle banche decisa in agosto: finirà per non produrre alcun gettito per il fisco. Né contribuirà a rafforzare il capitale degli istituti di credito. Domenica 22 ottobre in Argentina si svolge il primo turno delle elezioni presidenziali. Il paese va alle urne nel pieno dell’ennesima crisi economica e finanziaria, che potrebbe essere ulteriormente aggravata dalle ricette proposte dal candidato favorito.

“Ci mettiamo lavoce” è il nuovo podcast de lavoce.info. L’obiettivo dell’iniziativa è tracciare un bilancio del primo anno del governo Meloni alla luce delle promesse fatte in campagna elettorale. Il podcast si può ascoltare su tutte le principali app per i podcast e sul nostro sito. La terza puntata – disponibile qui – è dedicata all’abolizione del Reddito di cittadinanza e alla lotta alla povertà: ne abbiamo discusso con Massimo Baldini.

Lavoce.info ha pubblicato vari articoli di analisi e commento della legge delega di riforma fiscale. Per offrire ai nostri lettori una visione complessiva della legge e dei cambiamenti che potrebbe apportare al nostro sistema tributario, abbiamo raccolto questi interventi nell’e-book “L’iter della delega fiscale”, disponibile qui.

