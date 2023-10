Nella riunione del 26 ottobre la Bce ha lasciato invariati i tre tassi chiave della politica monetaria, benché l’inflazione non sia ancora del tutto sotto controllo. La Banca centrale ha scelto di prendere decisioni “guidate dai dati”, rinunciando alla “forward guidance”. Potrebbe essere una scommessa sbagliata. Proprio l’inflazione è stata la causa principale dell’aumento della quota di persone e famiglie in povertà assoluta registrato dai dati Istat per il 2022. I numeri del 2023 diranno poi se la sostituzione del Reddito di cittadinanza con nuove misure ha migliorato o peggiorato la situazione. Il processo di revisione della spesa pubblica iniziato negli anni Ottanta non ha finora prodotto risultati apprezzabili. Ai tagli imposti dall’alto andrebbe sostituito un approccio basato su una programmazione di bilancio triennale, con obiettivi e traguardi distribuiti sull’intero periodo. Secondo le statistiche Istat sulle disuguaglianze di mortalità per cause di morte, le persone con un alto livello di istruzione hanno minori probabilità di morire per malattia. Anche perché in genere hanno redditi più alti, che permettono l’accesso alla sanità privata. Il sistema tributario italiano è fortemente squilibrato, per la costante erosione di molte basi imponibili e lo scarso adempimento fiscale di specifiche categorie di reddito. Mentre beni e servizi pubblici continuano a essere garantiti a tutti, anche a chi non contribuisce a pagarli. Un quadro insostenibile, che la legge delega di riforma fiscale non risolve.

“Ci mettiamo lavoce” è il nuovo podcast de lavoce.info. L’obiettivo dell’iniziativa è tracciare un bilancio del primo anno del governo Meloni alla luce delle promesse fatte in campagna elettorale. Il podcast si può ascoltare su tutte le principali app per i podcast e sul nostro sito. La quinta puntata – disponibile qui – è dedicata alla flat tax. Ne abbiamo discusso con Silvia Giannini e Simone Pellegrino.

Lavoce.info ha pubblicato vari articoli di analisi e commento della legge delega di riforma fiscale. Per offrire ai nostri lettori una visione complessiva della legge e dei cambiamenti che potrebbe apportare al nostro sistema tributario, abbiamo raccolto questi interventi nell’e-book “L’iter della delega fiscale”, disponibile qui.

