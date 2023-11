Dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri, inizia il lungo iter parlamentare della riforma costituzionale proposta dal governo Meloni. Se sarà approvata, avremo un presidente del Consiglio eletto direttamente dai cittadini. Ma sono diversi i nodi tecnici e politici da risolvere. Tra gli effetti del rialzo dei tassi ce n’è uno di cui si parla molto poco: gli ingenti interessi che le banche ricevono sulle enormi riserve accumulate presso la Bce nel periodo del Quantitative easing. Trovare una via di uscita non è semplice e per il nostro paese i pericoli non mancano. I rischi geopolitici hanno conseguenze negative sulle attività economiche e finanziarie. Un indice permette di rilevarne l’entità e di indicare i settori e i paesi più colpiti. Mostra, ad esempio, quanto ha pesato sull’economia globale l’invasione russa dell’Ucraina. Le aree più inquinate delle grandi città sono spesso quelle centrali, dove i prezzi delle case sono più alti. Migliorare la qualità dell’aria in quelle zone potrebbe portare ulteriori benefici a chi è già benestante. Il caso di Milano.

“Ci mettiamo lavoce” è il nuovo podcast de lavoce.info. L’obiettivo dell’iniziativa è tracciare un bilancio del primo anno del governo Meloni alla luce delle promesse fatte in campagna elettorale. Il podcast si può ascoltare su tutte le principali app per i podcast e sul nostro sito. Nelle prime sette puntate – disponibili qui – ci siamo occupati di attuazione del Pnrr, istruzione, lotta alla povertà, presidenzialismo e riforme istituzionali, flat tax, lavoro povero, occupazione femminile. L’ottavo episodio è dedicato alla riforma del Patto di stabilità e crescita. Ne abbiamo parlato con Massimo Bordignon.

Lavoce.info ha pubblicato vari articoli di analisi e commento della legge delega di riforma fiscale. Per offrire ai nostri lettori una visione complessiva della legge e dei cambiamenti che potrebbe apportare al nostro sistema tributario, abbiamo raccolto questi interventi nell’e-book “L’iter della delega fiscale”, disponibile qui.

