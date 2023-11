Lo sciopero proclamato per il 17 novembre da Cgil e Uil ha suscitato un aspro scontro mediatico tra il ministro dei Trasporti e i leader dei sindacati che l’hanno indetto. Al di là della disputa sull’applicazione corretta delle norme che regolano lo sciopero generale, resta il paradosso dell’astensione dal lavoro nei trasporti, che colpisce gli utenti e non il datore di lavoro. Negli ultimi anni sono state introdotte diverse politiche di incentivazione al lavoro. Un esercizio di valutazione su due di queste – Esonero giovani e Decontribuzione Sud – mostra che il loro successo in termini di occupazione dipende dalla consistenza degli sgravi contributivi e dall’individuazione precisa dei destinatari. Sull’aumento delle retribuzioni incidono di più agevolazioni sulla parte contributiva pagata dai lavoratori. Istituito nel 2012, il rating di legalità è assegnato a imprese che rispettano elevati standard di trasparenza ed eticità. Facilita l’accesso al credito bancario e permette così alle aziende sane di aumentare gli investimenti e la produttività. I risultati di uno studio. Scambiare, prevedere, aggregarci e innovare sono quattro forze connaturate all’essere umano. Possono dar luogo a cambiamenti epocali, come la rivoluzione industriale. Talvolta, però, hanno bisogno di essere governate, come nel caso dell’intelligenza artificiale.

Il 14 dicembre 2023 si terrà il Convegno annuale de lavoce.info. Il tema in discussione sarà “L’economia alla prova delle crisi geopolitiche”. La prima parte del convegno traccerà il quadro generale, evidenziando il rapporto tra rischi geopolitici e andamento dell’economia internazionale, soffermandosi anche sul ruolo dei media nei conflitti. La seconda parte sarà invece dedicata a un dibattito sull’influenza che il rischio geopolitico esercita nelle scelte d’impresa.

“Ci mettiamo lavoce” è il nuovo podcast de lavoce.info. L’obiettivo dell’iniziativa è tracciare un bilancio del primo anno del governo Meloni alla luce delle promesse fatte in campagna elettorale. Nelle nove puntate del podcast, che si può ascoltare su tutte le principali app per i podcast e sul nostro sito, ci siamo occupati di attuazione del Pnrr, istruzione, lotta alla povertà, presidenzialismo e riforme istituzionali, flat tax, lavoro povero, occupazione femminile, riforma del Patto di stabilità e crescita, immigrazione. Tutti gli episodi sono disponibili qui.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

Spargete la voce: 5 per mille a lavoce.info!

Se credi nella libera informazione e nella competenza, dona e fai donare il 5 per mille dell’Irpef a lavoce in quanto “associazione di promozione sociale”: Associazione La Voce, via Bellezza 15 – 20136 Milano, codice fiscale 97320670157. Lo si può trovare alla categoria “sostegno enti del terzo settore” (art. 46, comma 1, lettera b). Grazie!