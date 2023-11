Molte misure contenute nella legge di bilancio per il 2024 sono temporanee. In più, mancano interventi per superare i limiti strutturali dell’economia italiana e stimolare la crescita. Due caratteristiche che alimentano i dubbi dei partner europei sulla nostra capacità di mantenere impegni pluriennali di finanza pubblica, proprio mentre si discute la riforma del Patto di stabilità e crescita. Essenziale sotto il profilo dell’uguaglianza e dell’equità, la riduzione dei divari di genere nel mercato del lavoro è un elemento chiave per favorire la crescita economica. Raggiungere l’obiettivo richiede politiche ampie e coordinate, volte ad abbattere barriere culturali e stereotipi di genere e a rendere più semplice l’equilibrio vita-lavoro, come ribadisce, sulla base dei dati, un rapporto della Banca d’Italia. I fondi destinati alla sanità dalla legge di bilancio non basteranno per un vero rilancio del sistema. D’altra parte, se investiamo nel settore meno risorse di altri paesi europei è perché il nostro Pil è più basso. E infatti le somme riservate al Ssn nel 2024 derivano da nuovo debito. I profitti delle banche aumentano in modo deciso. L’incremento non dipende solo dalla differenza fra i tassi sui depositi e quello sui prestiti a famiglie e imprese, ma è dovuto anche all’alta remunerazione dei depositi detenuti presso le banche centrali, conseguenza del Quantitative easing.

Il 14 dicembre 2023 si terrà il Convegno annuale de lavoce.info. Il tema in discussione sarà “L’economia alla prova delle crisi geopolitiche”. La prima parte del convegno traccerà il quadro generale, evidenziando il rapporto tra rischi geopolitici e andamento dell’economia internazionale, soffermandosi anche sul ruolo dei media nei conflitti. La seconda parte sarà invece dedicata a un dibattito sull’influenza che il rischio geopolitico esercita nelle scelte d’impresa.

“Ci mettiamo lavoce” è il nuovo podcast de lavoce.info. L’obiettivo dell’iniziativa è tracciare un bilancio del primo anno del governo Meloni alla luce delle promesse fatte in campagna elettorale. Nelle nove puntate del podcast, che si può ascoltare su tutte le principali app per i podcast e sul nostro sito, ci siamo occupati di attuazione del Pnrr, istruzione, lotta alla povertà, presidenzialismo e riforme istituzionali, flat tax, lavoro povero, occupazione femminile, riforma del Patto di stabilità e crescita, immigrazione. Tutti gli episodi sono disponibili qui.

