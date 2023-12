La conclusione della Cop28, la prima in un paese produttore di petrolio, offre vari spunti di riflessione. Dal punto di vista delle tecnologie, con una situazione climatica in continuo peggioramento, dovremmo forse rivalutare anche le più controverse, come il nucleare o la cattura del carbonio. Dal punto di vista diplomatico, la Cop di Dubai suggerisce che un negoziato diretto tra i paesi maggiori responsabili delle emissioni di gas serra – Cina, Stati Uniti, Unione europea e India – potrebbe dare risultati più incisivi. Invece di diminuire, le differenze di genere nell’apprendimento della matematica aumentano nel nostro sistema scolastico: lo conferma l’indagine Pisa dell’Ocse sulle competenze degli studenti quindicenni. D’altra parte, la scuola italiana sembra essere stata in grado di proteggere meglio gli studenti “più deboli” durante la pandemia. Ha destato qualche sorpresa la decisione della Corte costituzionale tedesca che ha bocciato il bilancio federale del 2021. Ma le sfide che la Germania deve affrontare sono di natura strutturale e richiedono finanziamenti a lungo termine, da trovare all’interno del bilancio. La revisione del Pnrr ha ridotto il numero dei nuovi posti negli asili nido da realizzare all’interno del Piano. Per garantire ai bambini sotto i tre anni gli obiettivi di copertura del servizio previsti per il 2026 e il 2030, il governo dovrà far ricorso ad altre risorse, che dovrebbero essere indirizzate verso i territori dove la carenza di nidi è maggiore. La legge di bilancio per il 2024 non riserva molta attenzione al problema della casa. Soprattutto se ne ricava l’impressione di voler privatizzare, attraverso il welfare aziendale, il sostegno per acquisto e affitto dell’abitazione.

