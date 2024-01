Un parere della maggioranza sul decreto legislativo che introduce il concordato preventivo allarga notevolmente i confini del provvedimento, includendo contribuenti ben poco “fedeli”. Se il governo accettasse la modifica, la misura che dovrebbe ridurre l’evasione dell’Irpef da parte di lavoratori autonomi e imprenditori individuali finirebbe invece per incentivarla. È merito del “carrello tricolore” se a dicembre l’inflazione in Italia è risultata più bassa rispetto agli altri paesi europei? Non sembra, visto che a scendere sono i prezzi dell’energia, mentre quelli degli alimentari continuano a salire. La vittoria di Lai Ching-te nelle elezioni presidenziali potrebbe avere conseguenze sul complicato rapporto tra Taiwan e Cina e sull’economia dell’isola. Ma probabilmente non nell’immediato futuro, perché Taipei è il maggior produttore mondiale di quei semiconduttori di fascia alta di cui Pechino ha bisogno. Il ritorno alle gabbie salariali non appare una buona idea. Si potrebbe però pensare a salari differenziati in base al valore della spesa effettuata dai lavoratori: è una proposta che potrebbe rilanciare i consumi, senza produrre inflazione da salari.

Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.