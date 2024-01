Il Centre for economic policy research (Cepr) ha conferito a Tito Boeri, economista e socio fondatore de lavoce.info, il prestigioso premio per il Servizio speciale alla professione.

Il Cepr è un’organizzazione indipendente e apartitica, fondata con lo scopo di migliorare la qualità del processo di elaborazione delle politiche economiche in Europa e nel mondo. Per garantire questo promuove una ricerca economica di alta qualità e la diffonde con lo scopo di raggiungere i decisori nel settore pubblico e privato.

Tito Boeri ha ricevuto questo premio grazie al suo continuo impegno nel rendere il dibattito economico alla portata di tutti, tramite una divulgazione chiara e accurata.

Una prima motivazione che ha spinto al conferimento di questo premio è proprio l’attività de lavoce.info, che da più di vent’anni svolge un ruolo chiave nel fornire informazioni e analisi accessibili, autorevoli, oggettive e imparziali, e che è stata di ispirazione a VoxEu del Cepr, altro importante sito di informazione economica. In secondo luogo, è stato determinante per la vittoria anche il ruolo di Boeri nella creazione dei Festival dell’economia, prima di Trento e poi di Torino, per l’impegno nel voler avvicinare l’economia al grande pubblico. In particolare, i due festival hanno permesso di far interagire accademici di rilevanza globale, figure politiche, rappresentanti sindacali e giornalisti, promuovendo conversazioni informate su temi di attualità. L’ultima motivazione è il programma “VisitINPS scholars”, avviato da Boeri nel 2015 poco dopo essere diventato presidente dell’Istituto italiano di previdenza sociale (Inps), che permette agli accademici interessati all’analisi delle politiche pubbliche di ottenere totale accesso agli archivi previdenziali italiani.

Ugo Panizza, vicepresidente del Cepr, durante la cerimonia ha specificato come anche solo una di queste iniziative sarebbe stata sufficiente per il conferimento del premio, ma come il ruolo cruciale che Boeri ricopre in tutte e tre l’abbia reso il candidato ideale.

Boeri ha deciso di devolvere l’intero premio a lavoce.info, per sostenere ancora di più il ruolo che essa svolge nel panorama dell’informazione economica in Italia. Per questo la redazione tutta esprime, oltre alle congratulazioni, un grazie di cuore. Lavoce.info crede in una fruizione gratuita dei contenuti e per sostenersi conta sulle donazioni dei suoi lettori e sulle collaborazioni editoriali; anche l’importo del premio per il Servizio speciale alla professione permetterà di perseguire gli intenti che porta avanti dal 2002.