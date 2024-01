Novità in vista sul concordato preventivo: il governo sembra intenzionato ad allargare la platea dei possibili beneficiari anche ai contribuenti meno fedeli. Sarà ora compito dell’Agenzia delle entrate garantire la trasparenza sugli esiti del provvedimento, per evitare il sospetto che si trasformi in un premio agli evasori. L’imponente surplus di risorse finanziarie a disposizione delle banche, eredità del Quantitative easing, sarà riassorbito solo in parte. Come hanno già fatto le altre principali banche centrali, la Bce dovrebbe confermare ufficialmente il suo nuovo assetto operativo, basato sull’eccesso di liquidità, pur prevedendone una progressiva riduzione. Per l’equilibrio di genere nelle carriere universitarie si registrano miglioramenti, come conferma il focus Anvur. La riflessione va ora ampliata ad altri temi. Ad esempio, alla questione del tempo, sia quello della progressione di carriera sia quello che le donne dedicano a compiti diversi dalla ricerca: i tanti dati a disposizione consentono di farlo. Annunciato a sorpresa dalla stessa presidente del Consiglio, il liceo del made in Italy non sembra essere stato particolarmente apprezzato dalle scuole: sono ben poche quelle che hanno chiesto di aprire il nuovo indirizzo. Anche perché manca ancora chiarezza sulle competenze da sviluppare rispetto a percorsi di studio già esistenti. Diverse ricerche mostrano che le scadenze elettorali aumentano ansia e stress dei cittadini. Il 2024 è un anno di importanti elezioni in tutto il mondo e a preoccupare non è solo lo stato di salute degli elettori ma anche quello della democrazia. Netflix ha chiuso il 2023 con un trimestre d’oro, perché ancora una volta ha saputo anticipare le trasformazioni del mercato. Ora però si profilano nuove sfide, come l’intelligenza artificiale, dalle conseguenze difficili da prevedere anche per le piattaforme più consolidate.

