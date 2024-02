Il terzo mandato per sindaci e presidenti di regione divide la politica. Un dibattito serio dovrebbe partire dalla considerazione che l’elezione diretta dà un forte potere politico a primi cittadini e governatori e dunque un limite al numero di volte in cui possono ricandidarsi alla carica può essere opportuno, per evitare rischi di collusione e corruzione. D’altra parte, la questione riguarda le città medio-grandi, perché nei piccoli comuni il vincolo ai mandati del sindaco è già stato abolito. Le infrastrutture scolastiche meriterebbero un’attenzione maggiore perché sembra esserci una relazione tra lo stato degli edifici e l’apprendimento degli studenti. I risultati di una ricerca evidenziano forti differenze territoriali e suggeriscono che dove gli edifici scolastici sono meglio strutturati – ad esempio perché hanno palestra, mensa o laboratori – è più basso l’abbandono scolastico. Una serie di grafici nella nostra rubrica La parola ai grafici illustra lo stato di avanzamento della realizzazione di infrastrutture strategiche e prioritarie in Italia: quali sono, le fonti di finanziamento, l’andamento dei lavori nelle diverse aree. Una riforma efficace dell’assistenza agli anziani non autosufficienti non può prescindere da un ridisegno dell’indennità di accompagnamento, come prevedeva la legge delega sulla non autosufficienza. Ma il decreto attuativo si allontana dai principi lì indicati, mantenendo una misura non graduata sul bisogno assistenziale. E probabilmente non sostenibile dal punto di vista finanziario nel medio-lungo periodo. Solo stati democratici possono garantire una pace duratura: lo scriveva Immanuel Kant nel 1795 e lo riafferma oggi la scienza politica. Un assunto che porta ad alcune riflessioni sulle prospettive di risoluzione dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina e sul ruolo che potrebbe svolgere un nuovo organismo internazionale nel regolare le controversie fra stati.

