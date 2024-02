Continua la protesta degli agricoltori europei, che contestano alcune decisioni della Commissione. Eppure, il settore ottiene forti sussidi proprio dalla Politica agricola comune. Meglio sarebbe indirizzare il supporto pubblico verso azioni per affrontare la transizione ecologica, perché il grave impatto ambientale dell’agricoltura non accenna a diminuire, alimentando un circolo vizioso che richiede nuove risorse per compensare i danni dei sempre più frequenti eventi meteorologici estremi. Comuni e regioni sono chiamati a gestire 41 miliardi destinati a progetti strategici del Pnrr. Come si ricava dai dati, la capacità di spesa delle amministrazioni locali è però molto diversa tra le aree del paese, con i territori interni in maggiore difficoltà. Per migliorare la loro efficienza amministrativa si potrebbe assegnare un ruolo più significativo alle unioni di comuni. Non basta definire i livelli essenziali di assistenza per la sanità – o più in generale i livelli essenziali delle prestazioni – per garantire che tutti i cittadini ricevano effettivamente servizi di qualità. Servono meccanismi per spingere le regioni a uniformarsi alle esperienze migliori: spesso non è solo una questione di finanziamenti aggiuntivi. Rendere più semplice il percorso per ottenere la cittadinanza può rivelarsi vantaggioso non solo per i migranti, ma anche per il paese ospitante. I risultati di uno studio mostrano infatti che dopo la naturalizzazione i rifugiati sono più integrati e più attivi sul mercato del lavoro.

