La “patente a punti” per le imprese dovrebbe incentivare la prevenzione degli infortuni nelle aziende. Ma è stata aggiunta all’ultimo momento in un decreto legge che già contiene le più disparate disposizioni, senza una discussione fra gli esperti e senza un esame parlamentare accurato. Corre ora il rischio di essere solo un appesantimento burocratico. Per comprendere quale sia l’incidenza dei “contratti pirata” rispetto a quelli firmati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, è utile guardare non solo ai dati Inps, ma anche a quelli delle comunicazioni obbligatorie al ministero del Lavoro. Da un confronto preliminare emergono differenze che possono nascondere tendenze preoccupanti. Sono tanti i dubbi sui progetti di infrastrutture nel settore rifiuti, da realizzare con i fondi del Pnrr. Le ingenti risorse si disperdono spesso in piccoli interventi. Servirebbe invece un disegno complessivo che sostenga le iniziative con reali prospettive industriali, partendo dai fabbisogni territoriali. Ogni anno solo un italiano su dieci cambia fornitore di energia elettrica, perché è difficile orientarsi fra le tante proposte disponibili nel mercato libero. Per aiutare i consumatori a scegliere con consapevolezza, si dovrebbe pubblicizzare e migliorare uno strumento già previsto: il Portale delle offerte. In vista dell’8 marzo, la Giornata internazionale della donna, lavoce.info ha lanciato la call #autriciperlavoce per dare sempre più spazio alle voci delle autrici e alla varietà dei temi di cui si occupano. Iniziamo a pubblicare i primi articoli di collaboratrici che hanno risposto al nostro invito. L’esportazione di capitali verso i paradisi fiscali sottrae ricchezza ai paesi di origine. Il fenomeno ha conseguenze ancora più gravi nelle nazioni in via di sviluppo, in particolare dopo una crisi finanziaria, quando quelle risorse servirebbero per favorire la ripresa. I risultati di uno studio su paesi a basso reddito nel dopo-pandemia. La cooperazione allo sviluppo si è concentrata finora sugli aspetti economici, sanitari o educativi, ma il progressivo affermarsi di una produzione culturale africana apre un nuovo ambito di collaborazione e investimento, che l’Italia dovrebbe sfruttare.

