Il commercio internazionale è capace di superare le tensioni geopolitiche, basta guardare allo scarso successo di sanzioni e barriere tariffarie imposte dai governi negli ultimi tempi. Attenzione però a non effettuare scambi solo tra “paesi amici”: il costo finale potrebbe essere alto. Il 2024 delle auto elettriche non è iniziato bene in Europa, mentre diventa sempre più florido il mercato delle vetture usate alimentate a benzina e gasolio. Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione del settore, forse conviene studiare nuove misure specifiche per i veicoli circolanti. L’aumento della concorrenza non ha interrotto il declino del trasporto merci su ferrovia. Le politiche comunitarie di rilancio si basano su costosi programmi di investimenti in infrastrutture. Almeno in Italia, potrebbe avere più successo un incentivo ben disegnato sul pedaggio pagato dagli operatori per l’utilizzo della rete ferroviaria. La digitalizzazione può rivestire un ruolo chiave nella semplificazione dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini e imprese. Se ne parla da almeno quindici anni, senza però dotare le amministrazioni degli strumenti normativi e tecnici necessari. Ora il nuovo codice degli appalti e una sperimentazione della provincia di Trento fanno intravedere passi in avanti.

